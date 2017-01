Zurück in die 60er, 70er und 80er Jahre

Der Countdown läuft: "Die wilden 60er, 70er & die bunten 80er" lautet das Motto des Ereignisses. Am Samstag, 14. Januar, fällt der Startschuss für die 4. Oldie-Night in der neuen Eventhalle "Gleis 13" in Niederlauer. Die ersten drei Konzerte in den letzten Jahren waren der Treffpunkt im Landkreis schlechthin, um gute Musik zu genießen und Erinnerungen an alte Zeiten wachzurufen. Beim vierten Oldie-Abend dürfte das nicht anders sein. Organisiert wird er vom "Neuschter Kulturzauber" in Zusammenarbeit mit Peter Volkheimer.Die neue Auflage der "wilden 60er, 70er & der bunten 80er Event-Party" wird mit der Musik der regionalen Formation "medRock" zum Leben erweckt. Die 2004 von vier Ärzten des Rhönklinikums gegründete Band beweist, dass sich auch Hobby-Musiker mit bühnenerfahrenen Kollegen messen können und die Zuhörer Gefallen an ihrer Musik finden. So waren sie bereits 2012 bei der 2.Auflage der "wilden 60er und der bunten 70er" in der Stadthalle Bad Neustadt dabei.Weiter geht es dann mit "Kleeblatt-Century", die bis in die 90er Jahre eine der angesagtesten Topbands Nordbayerns war und noch heute ihren Fans und Freunden aus den einschlägig bekannten unterfränkischen Tanzsälen bestens bekannt sind. Mit ihrem erfolgreichen Titel "The Face in the Mirror" konnte "Kleeblatt-Century" auch auf internationaler Ebene Top 10-Platzierungen erzielen und machte mit einigen Fernsehauftritten von sich reden.Die aktuelle Formation ist unter dem Motto "Best of ...Pop & Rock Classics from the 60's to the 90's" unterwegs und war erst kürzlich Special Guest bei Manfred Manns Earth Band in der Schweinfurter Stadthalle.Den Abschluss der Oldie-Night macht die Rythmusgruppe "Spinnich", die mit Soul, Funk, Blues und Gesang die Stimmung den Party-Gästen einheizt. Vom ersten Takt an groovt die Rhythmusgruppe wie der Teufel und der Bläsersatz fönt der 1.Reihe den Schweiß aus dem Gesicht. Spinnich groovt.Wer das alles noch nicht kennt, und wer einen unvergesslichen Abend verbringen will, der ist am 14. Januar in der Eventhalle "Gleis 13" genau am richtigen Ort.Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter: www.kulturzauber.com