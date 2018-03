"Ziemlich beste Freunde" in Maßbach

Start im Juni



Die Komödie nach dem erfolgreichen Film wurde von Susanne Pfeiffer mit Ingo Pfeiffer in der Rolle des Philippe und Maßbach-Neuling Benjamin Wilke als Driss inszeniert.Der reiche, seit einem Paragliding-Unfall vom Hals abwärts gelähmte Philippe hat genug vom scheinheiligen Mitleidsgetue seiner Umwelt. Und da es keiner länger bei ihm aushält, ist er wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Pfleger. Da schneit der freche Ex-Häftling Driss herein, der - um Arbeitslosengeld beziehen zu können - eigentlich nur Philippes Unterschrift auf seiner Ablehnung braucht.Doch der ebenso respekt- wie furchtlose Außenseiter gefällt Philippe und so engagiert er ihn vom Fleck weg. Eine gute Entscheidung, denn die ungleichen Männer werden mit der Zeit "ziemlich beste Freunde" - und das nicht nur, weil Driss mit seiner unkonventionellen Art Philippes steife Entourage gehörig aufmischt. Auch Philippe eröffnet dem Underdog Driss neue Lebensperspektiven.In weiteren Rollen spielen Anna Schindlbeck und Benjamin Jorns, die Bühne schuf Robert Pflanz, die Kostüme besorgte Jutta Reinhard. "Ziemlich beste Freunde" läuft ab 3. Juni auf der Freilichtbühne des Maßbacher Theaters. Karten und Infos unter www.theater-massbach.de