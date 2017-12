Workshop, Spiele, Gebete

Ablauf

Ausstellung

Bundesgenerationenspiele

Fantasy-Spiel

Film-Workshop

"Glauben live"

Ökologischer Fußabdruck

"Steh auf...!" zum Glaubensfest: Am Samstag, 17. Juni, ist es soweit. Auf dem Sportgelände und dem Gelände der Edmund-Grom-Schule in Hohenroth wird es im Rahmen des Glaubensfestes des Dekanats Bad Neustadt vielfältige Workshop-Angebote, Vorträge und Begegnungsmöglichkeiten geben. "Steh auf!" wird erlebbar und erfahrbar machen, wofür es sich lohnt, im Glauben und im Leben aufzustehen.Mit Bruder Paulus Terwitte und Schwester Teresa Zukic werden bei "Steh auf!" zwei bundesweit bekannte Vertreter des christlichen Glaubens im Dekanat Bad Neustadt zu Gast sein. Sie beide sind keine Unbekannten in der Region.Schwester Teresa Zukic (Weisendorf) war im Oktober 2015 in den Walddörfern zu Gast und begeisterte dort mit ihrer frischen und lebensnahen Art von Gott und ihrem Glauben zu sprechen. Vielen ist sie auch als "skateboardfahrende Nonne" bekannt, die in durch einen Auftritt in der ehemaligen Fernsehsendung "Schreinemakers Live" über Nacht berühmt wurde. Sie scheint ein wahres Multitalent zu sein: Sie initiiert neue Gottesdienstformen und Kindergottesdienste, komponiert Musicals, kocht und malt aus Leidenschaft und sie reist sehr viel, bis zu 180 Vorträge hält sie im Jahr. Sie frühstückte schon mit Beate Uhse, talkte mit Beckmann und hat eigene App fürs Handy.Im Auftrag des Glaubens unterwegs ist auch Bruder Paulus Terwitte (Liebfrauenkirche Frankfurt/Main). In der Region war er bereits im August vorigen Jahres, und zwar auf dem Maria Ehrenberg anlässlich des großes Festes Mariä Himmelfahrt. Bekannt ist Bruder Paulus Terwitte aus den TV-Sendungen wie "Hart, aber fair" oder "So gesehen" . Als Autor zahlreicher Publikationen und Kolumnen bezieht er Stellung zu Fragen der Ethik in Gesellschaft und Wirtschaft. Bruder Paulus und Schwester Teresa präsentieren je zweimal einen ihrer Vorträge von 15.15 bis 16.15 Uhr und 16.30 bis 17.30 Uhr.Das Glaubensfest endet mit einem großen ökumenischen Gottesdienst.Ab 14.30 Uhr Ankommen bei Musik auf der Bühne;15 Uhr Offizielle Eröffnung und Begrüßung;ab 15.15 Uhr Beginn der Workshops, Spiele, Vorträge und der Ausstellung;18.30 Uhr ökumenischer Wortgottesdienst"Gott liebt die Fremden" Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Ausstellung erinnert in zwölf Tafeln an prominente biblische Fremde.(Einstieg jederzeit möglich)Es sind Mannschaftsspiele, bei denen das Miteinander der Generationen und Nationalitäten, sowie der gemeinsame Spaß entscheidend sind.(Fester Beginn um 15:15 Uhr; späterer Einstieg ist nicht mehr möglich)(15.15-16.15 und 16.30-17.30) Es werden Film-Sequenzen zum Motto "Steh auf...!" mit Hilfe von Martin Ostermann aus Würzburg betrachtet. Zielgruppe: Erwachsene- Ein Glaubensweg mit Barthimäus (15.15-16.15 und 16.30-17.30)(15.15-16.15 und 16.30-17.30)Würden alle Menschen so leben wie in der "westlichen Welt" würden die Ressourcen von 2,5 Erden benötigt ( Workshop). Info: www.steh-auf.bistum-wuerzburg.de