von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Insgesamt elf Vorstellungen gibt die Theatergruppe Thundorf mit der Komödie: "Wer glaubt schon an Geister!", von Uschi Schilling. Rund 1600 Besucher werden in der Festhalle erwartet und feiern mit Begeisterung die Aufführungen des weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannten Ensembles um Regisseur Hilmar Kehl. Besonders begrüßte Peter Göbel die Senioren von der Service Wohnanlage "Marienstift Schweinfurt", die zum dritten mal auf Vermittlung von Bettina Heusinger anreisten.

Für den in diesem Jahr aufgeführten Dreiakter "Wer glaubt schon an Geister" wurden nur neun von den sechzehn Laienspielern benötigt.Um möglichst alle einzusetzen, kam man vor einiger Zeit auf die Idee, aus einem Dreiakter (wie üblich) drei lustige Einakter zu machen, um möglichst allen die Chance zum mitspielen zu geben. Davon rückte man jedoch wieder ab.

Je nach geeigneter Besetzung bzw. einer schöpferischen Pause, wechseln sich die Schauspieler intern und untereinander ab. Auch wenn einige Stammspieler diesmal fehlen, begeistert die Theatergruppe Thundorf wie in den Jahren zuvor ihr Publikum. Mehr als 30 Stunden Frohsinn und Lachen an zehn Abend- und einer Nachmittagsveranstaltung, vermittelt die verschworene Truppe in der Festhalle.



Mit einem Casanova gelebt

Am vergangenen Wochenende 11. und 12. März fiel der Startschuss zur diesjährigen Theatersaison. Unter der Regie von Hilmar Kehl spielen sich bei diesem Stück turbulente Szenen ab. Eva Herzsprung (Melanie Stürmer), die Lebensgefährtin von Thomas Herzog, erfährt nach dessen tödlichen Verkehrsunfall, dass sie acht Jahre lang mit einem Casanova zusammengelebt hat. Ihr ganzes Privatvermögen hat sie in eine Firma gesteckt, ohne dass dieses beim Notar festgehalten wurde. Als sie dann noch verdächtigt wird, bei dem Autounfall nachgeholfen zu haben und ihr die Erbschleicher die Türe einrennen, bekommt Thomas (Marius Braun) als Geist de Chance, alles ins Reine zu bringen. Schafft er dies nicht innerhalb von 48 Stunden, bleibt ihm die Himmelstür für immer verschlossen.

Bis er am Ende des Stücks dann doch mit einem hübschen Engel (Janina Schwarz) durch die Himmelstür gehen darf, gibt es für das Publikum manch köstliche Szenen zu erleben. Etwa als der mit leicht geröteter Nase auftretende Erbonkel Willi Herzog (Harald Papp) seiner doch arg konservativen Frau Hilde (Edith Müller) die Leiter hoch hilft und diese es gerade noch so über den Gartenzaun schafft. Mit dabei ist die letzte noch deutsch sprechende Haushälterin vor der Autobahn, Tessa Kovalska (Gudrun Göbel), die im couragierten Ostblockdialekt überzeugt. Die nervige Wahrsagerin Madame Jackeline (Sabrina Bieber) sorgt vor allem bei einer spiritistischen Sitzung für spannende Momente, und Kriminalbeamter Harry Klein (Michael Weigand) lässt sich auch in diesem Stück mit seinem Wagen vorfahren. Dann gibt es noch den Prokuristen Wolfi Biedermann (Simon Gessner). Der macht seinem Nachnamen alle Ehre und avanciert zum Hingucker in der lustigen Komödie.

Alle Laienschauspieler waren textsicher und legten ein großes schauspielerisches Können an den Tag, lobt Regisseur Hilmar Kehl. "Ich bin super zufrieden mit der Leistung". Und Organisator Peter Göbel lobte die Besucher: "Es hat den Darstellern wieder Riesenspaß gemacht, vor so einem Publikum zu spielen".Treffender wie es eine Besucherin aus Maßbach sagte kann man die Aufführung nicht umschreiben: "Die Thundörfer senn ganz einfach die Größten, do konn mer hie, wo mer will". Balsam für die großartige Leistung.



Wenige Restkarten

Die Aufführungen beginnen am Samstag, jeweils um 19 Uhr und am Sonntag um 18.30 Uhr. Ein Großteil des Reinerlöses spendet die Theatergruppe wieder an Vereine und Einrichtungen. Dazu liegen fünf Anträge vor. Übergeben werden die Spendengelder nach der letzten Vorstellung am Sonntag, 9. April. Für die Sonntagsvorstellungen sind noch wenige Restkarten zu haben (Tel. 09724/1426).