Wenn in Thundorf Eva in Turbulenzen gerät

von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Kaum ist das Weihnachtsfest vorüber, bereiten sich die Laienspieler der Theatergruppe in Thundorf auf ihren jährlichen Auftritt vor. Es ist schon eine große Leistung, vor allem von den jungen Nachwuchsschauspielern, denn schließlich soll der Fasching auch nicht spurlos an ihnen vorbei gehen.



"Wer glaubt schon an Geister?" von Uschi Schilling, eine Komödie in drei Akten, haben Organisator Peter Göbel, Regisseur Hilmar Kehl und das Theaterteam für dieses Jahr ausgesucht. Nach den Leseproben in Privaträumen wird am Montag, 6. Februar die Bühne in der Festhalle aufgestellt, und dann geht es fast täglich daran, dem Stück den richtigen Schliff zu geben. "Die Besucher sind es gewohnt, bei uns richtig gut unterhalten zu werden", sagt Peter Göbel. "Wichtig ist auch, das Stück mit den richtigen Schauspielern zu besetzen. Aber da kann die Theatergruppe aus dem Vollen schöpfen."



Ohne Personalprobleme

Um die Zukunft der Laienspielgruppe muss man sich derzeit keine Sorgen machen. Zum Teil sind es die Töchter und Söhne der etablierten Schauspieler sowie weitere junge Talente oder die beiden Gastspieler aus Theinfeld, Matthias Geier und Jürgen Schleier, die nachgerückt sind und ihre Klasse schon alle bewiesen haben.



Worum geht es eigentlich?

Im diesjährigen lustigen Dreiakter erfährt Eva, die Lebensgefährtin von Thomas Herzog, nach dessen tödlichem Autounfall, dass sie acht Jahre mit einem Casanova zusammengelebt hat. Ihr ganzes Privatvermögen hat sie in dieser Zeit in seine Firma gesteckt, ohne dass dieses beim Notar schriftlich festgehalten wurde. Als sie dann noch verdächtigt wird, bei dem Autounfall nachgeholfen zu haben, und ihr die Erbschleicher die Tür einrennen, bekommt Thomas als Geist die Chance, alles ins Reine zu bringen. Schafft er dies nicht in 48 Stunden, bleibt ihm die Himmelstür für immer verschlossen.



Bereitschaft zu spenden

Die Theateraufführungen in Thundorf haben eine sehr lange Tradition und haben weit über die Grenzen der Gemeinde viele Fans und Freunde. Die Theatergruppe erfreut sich jährlich immer größerer Beliebtheit und sorgt stets dafür, dass bei ihren Auftritten keine Auge trocken bleibt.



Aber es ist nicht nur das schauspielerische Können, das die Laienspielgruppe an den Tag legt, sondern auch ihre Bereitschaft, aus dem eingespielten Reinerlös großzügige Spenden an andere Vereine, soziale und kirchliche Einrichtungen, oder, wie im vergangenen Jahr, an den Förderverein "Freibad Maßbach" abzugeben. Insgesamt hat die Theatergruppe Thundorf auf diesem Weg in 15 Jahren 41.328 Euro gespendet. Unter den Empfängern waren auch öffentliche Einrichtungen wie das Erhard-Klement-Haus in Maßbach, der Kindergarten Thundorf, der Kinderspielplatz am Sportheim Thundorf, das Eingangstor zum Ritterkeller oder ein Zuschuss für die Anschaffung eines Feuerwehrautos in Rothhausen.



Termine und Karten

Aufführungen: 11. März, 14 Uhr, Nachmittagsvorstellung; 11./12./18./19./25. und 26.März sowie 1./2./8./9. April;

die Samstagsvorstellungen beginnen um 19 Uhr, die Sonntagsvorstellungen beginnen um 18.30 Uhr in der Festhalle.



Kartenvorverkauf: Sonntag, 29. Januar und Sonntag, 5. Februar 2017 in der Festhalle von 14 bis 16 Uhr und ab 6. Februar unter Tel.: 09724/1427