Von Ballade bis Rock

von BJÖRN HEIN

"Die Fachschaft Musik konnte viele Schüler motivieren, ihr musikalisches Können zu demonstrieren", freute sich Schulleiter Joachim Schwigon vom Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium beim Neujahrskonzert. Auch heuer zeigte sich die Schule wieder allen musikalischen Strömungen offen und die Sängerinnen und Sänger demonstrierten, dass sie beim Konzert sehr viel Spaß hatten. Zudem sangen sie in diesem Jahr für einen guten Zweck - ging doch die Hälfte des Erlöses an das Kinderheim in Münnerstadt, worüber sich Karlheinz Friedel, der Leiter des Netzwerks für soziale Dienste e. V. sehr freute.



Lieder verschiedener Religionen

Gleich zu Beginn des Neujahrskonzerts zeigte der Unterstufenchor, dass das Gymnasium auch für andere Kulturen aufgeschlossen ist. So kredenzte er den Zuhörern ein buntes Potpourri mit Liedern aus den verschiedensten Religionen der Welt. Beim rhythmischen "E-Lah", einem Tanzlied aus Afrika, kam außerdem neben dem Klavier, das die Sängerinnen und Sänger begleitet, das Cajón zum Einsatz, was wunderbar zu dieser Weise passte. Durch seine ruhige und fast meditative Weise stand dazu "Traumflieger" in einem interessanten thematischen Kontrast, dem Sängernachwuchs gelang es dabei sehr gut, sich schnell und gekonnt auf die jeweilige Stimmungslage einzustellen. Mit dem "Vamos pastorcillos" schloss sich ein flottes spanisches Weihnachtslied an, dem eine italienische Weise folgte. Dirigentin Claudia Dunkelberg hatte hier ganze Arbeit geleistet und ihre Liebe zur Musik an ihre Schützlinge weitergegeben.



Jukebox rockt die Aula

Die Kombo "Jukebox" durchbrach die weihnachtlich-besinnliche Thematik und stimmte rockigere Töne an. Und was Alice Hilfer (Gitarre & Gesang), Theresa Glas (Drums & Gitarre) sowie Luca Rihm (Gesang) auf die Bühne brachten begeisterte das Publikum. Mit dem "Teenage Dirtbag" von Wheatus und anderen Stücken rissen sie das Publikum mit. Die Bühnenshow der Mädels von "Jukebox" gefiel außerordentlich gut, man merkte, dass sie bei ihrem Auftritt sehr viel Spaß hatten. Und besonders Luca Rihm gelang es, ihre Stücke mit einer so rockigen Stimme zu versehen, dass das Publikum restlos begeistert war.

Der Oberstufenchor wartete mit klassischeren, weihnachtlichen Melodien auf. Sehr gelungen war sein Vortrag, welcher geradezu leichtfüßig daherkam und mit seiner Mehrstimmigkeit zeigte, wie viel der Chor im Vorfeld geübt haben musste, um ihn derart perfekt auf die Bühne zu bringen. Schön war, dass im Oberstufenchor auch die Stimmen von jungen Männern zu vernehmen waren, die dem Ganzen mit ihren Stimmen eine Volltönigkeit gaben, die auch dem Publikum sehr gut gefiel.

Nach der Pause zeigte das Orchester sein ganzes Können. Klassische mit der "Symphony from the New World" aus der Feder von Antonin Dvorak beginnend ging man sehr schnell auch zu moderneren Tönen über. Beim "Theme from Mission Impossible" und dem "Smoke on the water" hatte das Orchester die klassischen Gefilde endgültig verlassen und gezeigt, dass es auch dem Modernen sehr zugetan ist.



Unplugged mit viel Gefühl

Ein Highlight war der Auftritt von Mercedes Dörr (Gesang) und Hanna Schäfer (Gitarre). Mit ihren Unplugged-Weisen kam in der ehrwürdigen Aula fast so etwas wie Clubstimmung auf, als Dörr das "Valerie" von Amy Winehouse mit viel Gefühl und einem unnachahmlichen Soul in der Stimme interpretierte. Schäfer hielt sich dabei dezent im Hintergrund und untermalte den Gesang äußerst passend. "Nothing else matters" von Metallica und auch das "Whats up" gefiel den Zuhörern, wie der tosende Applaus zeigte. Es war beeindruckend, was beide auf die Bühne brachten und mit welch Perfektion sie ihre Stücke interpretierten. Das Vokalensemble machte beim Neujahrskonzert den Abschluss und führte musikalisch noch einmal in die Weihnachtszeit zurück. Unter anderem das "Carol of the Bells" war noch einmal sehr mitreißend.



Ansteckend

Groß war der Applaus am Ende des abwechslungsreichen Konzerts, welches gezeigt hatte, dass im Gymnasium ein liberaler Wind herrscht, und das nicht nur im Hinblick auf die Musik. Die Freude, mit der die Protagonisten auf der Bühne bei der Sache waren, wirkte auch auf das Publikum in der vollbesetzten Aula ansteckend. "Der heutige Abend hat wieder einmal gezeigt, dass im Gymnasium ein schönes Miteinander von Schülern und Lehrern herrscht" freute sich Schwigon. Und diese familiäre Atmosphäre übertrug sich auch auf das Publikum. Musik begeistert - das hatte das Neujahrskonzert in der Aula des Gymnasiums wieder einmal eindrücklich vor Augen geführt.