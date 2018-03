Viel Stress bei Familie Maier

Zugpferd Harald Papp und einige andere Stammspieler fehlen, aber trotzdem begeistert die Theatergruppe Thundorf wie gewohnt ihr Publikum. Vor knapp zwei Wochen fiel der Startschuss zur diesjährigen Theatersaison mit dem lustigen Dreiakter "Ach du fröhliche". Insgesamt bieten die Thundorfer während zehn Abendveranstaltungen und einer Nachmittagsaufführung mehr als 30 Stunden Frohsinn. Rund 1600 Besucher werden das Stück in der Festhalle sehen, alle Vorstellungen sind schon ausverkauft.



Diesmal acht Darsteller

"Es war dieses Mal leichter, ein geeignetes Stück zu finden, denn es werden nur acht Schauspieler benötigt", sagt Organisator Peter Göbel. "Im vergangenen Jahr benötigten wir für die drei Einakter 14 Schauspieler". Die Rollen wurden im Einvernehmen mit dem Leiter Hilmar Kehl an vier etablierte und ältere Darsteller vergeben und an vier Nachwuchsschauspieler, die jedoch schon alle über Bühnenerfahrung verfügen.

Nicht auf der Bühne, sondern im wirklichen Leben, sind Alfons und Marius Braun Vater und Sohn. Sie verkörpern beide das Laientheater und standen erstmals 2014 gemeinsam in einem Stück auf der Bühne. "An meinen ersten Auftritt erinnere ich mich noch gut, sagt Marius. Das war zehn Jahre zuvor (2004) bei den Theatertagen im Ritterkeller und dem Stück "Das kommt vor, spricht Theodor". Von den damaligen Kinder- und Nachwuchsschauspielern gehören heute neben Marius Braun, Michael Weigand, Simon Gessner und Linda Halbig zum festen Stamm der Gruppe. Im Jahr 2012 kam Melanie Stürmer dazu.

In dem Dreiakter geht es um die Familie Maier, bei der an Heiligabend der Haussegen schiefhängt. Zum einen haben Vater Anton (Matthias Geier) und Sohn Markus (Marius Braun) eine durchzechte Nacht hinter sich. Zum anderen muss Anton seiner Frau Rita (Gudrun Göbel) eingestehen, dass er vergessen hat, den Christbaum zu holen. Die Chefin des Hauses erlebt den Alptraum einer jeden Hausfrau. Weihnachten steht vor der Tür - und weder die Weihnachtsgans noch das Gästezimmer für den Besuch sind vorbereitet.

Martha Strecker (Melanie Stürmer) ist die liebenswerte Nachbarin der Familie Maier. Sie ist nicht nur besonders naseweis, sie besitzt auch eine blühende Fantasie. Was sie nicht selber - hinter dem Vorhang lauernd - sieht, das dichtet sie sich kurzerhand zusammen. Auf diese Weise stiftet sie zusätzliche Verwirrung und trägt nicht unerheblich zum großen Durcheinander bei der Familie Maier bei. Mitten in dieses Chaos platzen auch noch Antons Schwager Karl-Otto Edelstein (Alfons Braun) samt Ehefrau Agathe (Edith Müller). Auch diese sind hell empört, denn in ihr Juweliergeschäft wurde letzte Nacht eingebrochen. Haben Anton und Markus was damit zu tun?



Weißtanne abgesägt

Zu allem Überfluss ist auch noch Nachbar Theo Müller (Simon Gessner) erzürnt, weil ihm jemand in besagter Nacht seine schöne Weißtanne abgesägt hat. Zum Schluss löst sich alles in Wohlgefallen auf, doch zuvor kommen die Beteiligten ganz schön ins Schwitzen. In einer weiteren Rolle spielt Linda Halbig als Sabine die Freundin von Markus Maier.