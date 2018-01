Tanz, Turnen und Tennis

Bürgermeister Matthias Klement war voll des Lobes: "Der Turnverein Poppenlauer ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und bringt sich aktiv ins Geschehen ein." Am Wochenende feierte der Verein mit einem Kommersabend in der Festhalle sein 50-jähriges Bestehen. Vorsitzender Dennis Heuchler hieß dazu zahlreiche Marktgemeinderäte, Rainer Werner, den Kreisvorsitzenden des Bayeri-schen Landessportverbandes (BLSV), und natürlich viele Mitglieder und Gäste willkommen.

Er erinnerte daran, dass der Verein am 8. April 1967 von 74 Sportbegeisterten im Gasthaus "Zum Roten Ochsen" (besser unter dem Namen "Appel" bekannt) gegründet wurde und inzwischen die Abteilungen Turnen, Kegeln, Tennis, Tischtennis und seit neuestem sogar eine eigene Tanzgarde-Abteilung hat. Nicht nur sportlich, sondern auch mit Veranstaltungen wie dem alljährlichen Sommerfest macht sich der größte Poppenläurer Verein einen Namen.

Bürgermeister Klement zeigte sich sehr erfreut darüber, dass der Verein für die sportbegeisterten Kinder und Erwachsenen ein sehr breites Angebot bietet. Er erinnerte an die sportlichen Erfolge der Tennis- und Tischtennisspieler sowie Kegler, die bei der alljährlichen Sportlerehrung der Gemeinde immer wieder gewürdigt würden. Ein besonderes Aushängeschild seien die Garde-Mädchen mit ihren Auftritten in nah und fern. Auch sie wurden bei der Sportlerehrung für ihre gewonnenen Turniere ausgezeichnet.



Umschlag überreicht

Klement sprach allen Aktiven des Vereins Dank und Anerkennung aus. Er erinnerte an den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau, der sagte "unserem Land tut der Sport gut, weil er Menschen zusammenbringt". Er vergaß natürlich auch nicht, dem Vorsitzenden einen Umschlag mit einem Jubiläumsgeschenk zu überreichen.

Der BLSV-Kreisvorsitzende Rainer Werner überbrachte die Glückwünsche des Bayerischen Landessportverbandes und erwähnte, dass der TV Poppenlauer einer der wenigen Sportvereine ist, bei dem nicht Fußball im Mittelpunkt steht, und der trotzdem stolze 367 Mitglieder zählt. Der Verein habe mit seinen sportlichen und sonstigen Aktivitäten einen festen Platz im Geschehen des Ortes. Er überreichte eine Ehrenurkunde des BLSV und dazu ein Gastgeschenk in einem Umschlag.



Stetiges Wachstum

Matthias Klement, Dennis Heuchler und Rainer Werner ehrten zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. 20 Frauen und Männer, die bei der Gründung vor 50 Jahren dabei waren oder noch im Gründungsjahr beigetreten sind, wurden für 50-jährige Vereinszugehörigkeit mit der goldenen Ehrennadel des BLSV ausgezeichnet. 18 Vereinsmitglieder wurden für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt. Vier wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Unter den Gratulanten war auch Gerhard Lauerbach, der Dirigent des Musikvereins Poppenlauer. Die Musiker umrahmten die Jubiläumsfeier mit zahlreichen Stücken. Die Faschingsgarde bekam für die schwungvollen Tänze viel Applaus.

Schriftführer Joe Coffman schilderte in seiner Chronik das stetige Wachsen des Vereins von den Anfängen im Jahr 1967 bis heute. Ende 1968 hatte der TV schon 164 Mitglieder. 1971 begann er mit der Durchführung der damals sehr beliebten Volkswandertage und trat auch dem "Deutschen Wanderbund" bei. 1973 wurde die Tischtennisabteilung gegründet, 1980 die Kegelabteilung. Im Juli 1986 hat die Tennisabteilung auf der neuen Anlage den Betrieb aufgenommen. 2011 war das Vereinsheim mit den Kegelbahnen fertig. Im Jahr 2016 stellte Georg Kirchner sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung. Er hatte der Verein 45 Jahre geleitet. Sein Nachfolger wurde Dennis Heuchler. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, aus der Garde eine eigene Abteilung zu machen. Somit hat der Turnverein im Jubiläumsjahr fünf aktive Abteilungen.



Ehrenmitglieder sind neu ernannt: Bruno Pfister, Georg Kirchner, Reinhard Schmitt und Rudolf Schuhmann.



Goldene Ehrennadel des Bayerischen Sportbundes gab es für 50-jährige Mitgliedschaft für Lydia Beutert, Gisela Bieber, Edith Bronnsack, Irmgard Dieterich, Magdalena Dünisch, Paul Erdmann, Anni Geppert, Regina Halbig, Charlotte Hochrein, Herbert Hochrein, Jürgen Hochrein, Martha Jordan, Georg Kirchner, Hermann Müller, Otto Reisbeck, Werner Römmelt, Wilhelmine Römmelt sowie an Gertrud Roth, Reinhard Schmitt und Friedrich Wenzel.



Silberne Ehrennadel des Bayerischen Sportbundes für 25-jährige Mitgliedschaft wurde verliehen an Karl-Heinz Barthelmes, Achim Bieber, Markus Dinkel, Silvia Frank, Doris Götz, Ulrich Hartmann, André Heim, Gudrun Kleinhenz, Harald Laufer, Martina Rützel, Wolfgang Rützel,

Helmut Scheublein, Petra Schumm, Rainer Vogel, Marco Wenzel sowie an Günter Wohlfart, Rafael Ziegler und Ella Nöth.