Münnerstadt: 63-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war am Dienstag ein Arbeitstrupp gegen 11.30 Uhr damit beschäftigt, im Münnerstädter Stadtteil Windheim in der Gemarkung "Die Schön" Bäume zu fällen.



Beim Fällen eines Baumes schnalzte dieser beim Umfallen zurück und verletzte einen 63-jährigen Arbeiter am linken Knie. Er wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht.