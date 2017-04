Kleinwenkheim liebt seine Blasmusik

von DIETER BRITZ

Besonders freute sich Vorsitzende Anna Schlembach sich darüber, dass alle noch lebenden Gründungsmitglieder anwesend sein konnten. Drei von ihnen wirken noch immer aktiv in der Kapelle mit und wurden deshalb vom Nordbayerischen Musikbund ausgezeichnet.

Der Musikverein wurde zwar erst im November 1967 gegründet, doch Anna Schlembach erinnerte daran, dass sich die Musik in Kleinwenkheim bis ins Jahr 1708 zurückverfolgen lässt. Helmut Schlembach erwähnte in seinem Rückblick eine über 300 Jahre alte Kirchenrechnung, in der es um die Kosten für die Musik bei einer Prozession ging. Musik sei etwas Besonderes und Teueres gewesen.

1894 wurde deshalb bei einer Prozession darauf verzichtet. 1922 stellten die Musiker 150 000 Mark in Rechnung, 1923 gar viele Millionen. "Das war zu Zeiten der Inflation", klärte Schlembach die verdutzten Zuhörer auf. Drei Jahre nach der Gründung, im Jahr 1970, trat der Verein dem Nordbayerischen Musikbund bei. Zweimal, in den Jahren 1974 und 1985, fanden in Kleinwenkheim große Kreismusikfeste statt.

1979 trat die Kapelle erstmals in den neuen Trachten auf. Ein wichtiges Datum war die Einweihung des Hauses der Vereine am 30. Oktober 1985. Damit hatte auch die Musikkapelle einen neuen und besseren Proben- und Veranstaltungsraum. 1987 verlieh der Bundespräsident die "Pro-Musica-Plakette" an den Verein. Bemerkenswert sei , dass in der Geschichte des Vereins nur wenige Namen als Vorsitzende und Dirigenten auftauchen, so Helmut Schlembach. 34 Jahre, bis 2001, schwang Günther Katzenberger den Taktstock. "Ohne ihn gäbe es den Verein in dieser Form nicht", lobte Helmut Schlembach dessen Leistungen. Ihm folgte der heutige Dirigent Martin Fiedler, der über Jahre auch Vorsitzender war. "Das hatte den Vorteil, dass Dirigent und Vorsitzender immer der gleichen Meinung waren", kommentierte Schlembach. Er hob hervor, dass die Kapelle einen festen Platz im kulturellen Leben des kleinen Stadtteils hat und bei kirchlichen und weltlichen Jubiläen und Anlässen präsent ist.

Für den Nordbayerischen Musikbund zeichnete Johannes Geiling insgesamt 16 Musikerinnen und Musiker für zehn- bis 50-jähriges aktives Musizieren aus. Er dankte dafür, dass die Kapelle auch moderne Blasmusik pflegt, dass sie eine solide Ausbildung bietet und dass in Kleinwenkheim gute Arbeit geleistet wird. Sein Lob wurde mit viel Beifall quittiert.

"Durchgefahren durch Kleinwenkheim bin ich schon öfter, aber drinnen bin ich jetzt zum ersten Mal", gestand der stellvertretende Landrat Alfred Schrenk zu Beginn seines Grußwortes. Das Niveau der Kapelle sei sehr hoch, stellte er fest, und "50 Jahre sind schon eine gewaltige Tradition". Seit 50 Jahren leiste der Verein einen großen Beitrag bei Hunderten von kirchlichen und weltlichen Anlässen, Vereinsarbeit sei eine unverzichtbare Stütze des öffentlichen Lebens. "Kleinwenkheim braucht Sie", betonte er und überreichte einen Umschlag des Landkreises mit Geschenk.



Wichtig für das Dorf

Nico Reuß, geschäftsführender Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr, dankte der Kapelle für die Mitwirkung bei Veranstaltungen im Ort. Auch er überreichte ein Geschenk. Die Feuerwehr übernahm am Abend die Bewirtung, um die Mitglieder des Musikvereins zu entlasten.

Natürlich trug besonders die Blasmusikkapelle zum Gelingen des Festabends bei und bewies ihren hohen Leistungsstandard. Unter der Leitung ihres Dirigenten Martin Fiedler begeisterte sie ihre Zuhörer mit den Musikstücken "Apertum" von Themo Kraas, passend zum Jubiläum "Ein halbes Jahrhundert" von Very Rickenbacher, "Von Freund zu Freund" von Martin Scharnagl, "Jubiläumsklänge" von Peter Schad, "Aus alter Zeit" von Hans Hartwig, "Celebration" und "Les Humphries in Concert" von Kurt Gäble.

Erst nach einigen Zugaben konnten die Musiker die Bühne verlassen.



Ehrungen:



50 Jahre Die Ehrennadel in Gold "50" erhielten Reinhard Fiedler, Alfred Reinhart und Alfred Erhart.



40 Jahre Mit der Ehrennadel in Gold "40" mit Urkunde wurden Waldemar Back, Martin Fiedler, Martin Geßner, Helmut Schlembach und Roland Ziegler, Edgar Schlembach sowie der Ehrenvorsitzende Anton Klöffel ausgezeichnet.



30 Jahre Ehrennadel in Gold und Urkunde für Holger Borst.



20 Jahre Ehrennadel in Silber und Urkunde für Christian Back, Sabine Denner, Simone Kürschner und Jenny Weipert.



10 Jahre Ehrennadel in Bronze für Dominik Fiedler, Felix Geßner und Ludwig Geßner.



Auszeichnung Die Blasmusikkapelle Kleinwenkheim übergab die "Musikvereinsuhr Jubiläumsedition" an die

Gründungsmitglieder Alfred Erhart, Reinhold Fiedler, Bruno Gessner, Helmut Klöffel, Alfred Reinhart, Eduard Rink und Edgar Schlembach sowie den Ehrenvorsitzenden Anton Klöffel.