Kassenstand bei Kleintierzüchtern auf Rekordniveau

Etwas mehr als ein Dutzend Mitglieder des Kleintierzuchtverein Münnerstadt und Umgebung e. V. fand sich zu ihrer Jahreshauptversammlung in ihrem Vereinsheim in Althausen ein. Dazu konnte Vorsitzender Karl Heinz Mangold auch den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Unterfranken für Kaninchenzüchter, Josef Steinack, begrüßen.



50 Jahre im Verein

Nach dem Totengedenken, bei dem insbesondere des im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieds Ernst Glasauer gedacht wurde, hatte Karl Heinz Mangold eine freudige Aufgabe zu erfüllen. Er ernannte Hans Petsch (Münnerstadt) zum Ehrenmitglied des Vereines. Doch dies war nicht die einzige Ehrung für Petsch an diesem Abend: Er bekam außerdem vom Bezirksvorsitzenden Steinack die Ehrenurkunde des Landesverbandes Bayerischer Rassekaninchenzüchter e. V. für 50 Jahre Vereinsangehörigkeit verliehen.



Hans Petsch engagiert sich somit fast zwei Drittel seines Lebens im Verein und in der Kaninchenzucht. In dieser Zeit hatte er sich der Zucht unterschiedlichster Kaninchenrassen verschrieben, in den letzten zehn Jahren jedoch verstärkt den Roten Neuseeländern. Er kann auf ein vielfältiges Engagement in der Vereinsführung zurückblicken: War er zunächst mehrere Jahre Schriftführer, so hatte er von 1973 bis 1980 den Vorsitz des Vereins inne. Danach übernahm er den Posten des Kassiers, den er bis heute inne hat.



In diesen Funktionen war er treibende Kraft hinter dem 2013 erfolgten Erwerb des alten Brauhauses Althausen als Vereinsheim. Die Etablierung eines Vereinsheimes lag ihm sehr am Herzen, denn, so Petsch, "hat man ein eigenes Vereinsheim, dann kann man Jugend gewinnen". Dass er damit richtig liegt, zeigt sich daran, dass der Verein aktuell 39 Mitglieder verzeichnen kann.



Lokalschau ohne Geflügel

Aber Petsch war nicht der Einzige, der an diesem Abend geehrt wurde. Vom Bezirksvorsitzenden Steinack erhielten Waldemar Schmitt (Haard) und Konrad Mahlmeister (Münnerstadt) die Ehrennadel in Gold des Landesverbandes. Überrascht wurde auch der Vorsitzende Karl Heinz Mangold, dem Sabine Scheublein im Namen der Vereinsmitglieder nachträglich ein Präsent zu dessen goldener Hochzeit überreichte.



Mangold erinnerte an die erfolgreiche Durchführung des Sommerfestes und an die Lokalschau, die aufgrund der aktuellen Vogelgrippe ohne Geflügel stattfinden musste. Er bedankte sich auch bei allen Mitgliedern für ihre geleistete Mithilfe und Unterstützung, verbunden mit der Bitte: "Bleibt ein Verein!" In seinem Bericht zeigte sich auch Kassier Hans Petsch sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr, was sich am höchsten Kassenstand des Vereines zeigt, an der er sich in seiner langjährigen Tätigkeit erinnern könne.



Hitzige Diskussion

Es folgten die Berichte der Zuchtwarte für die Abteilungen Hühner, Tauben und Kaninchen - Heribert Gessner, Oskar Denner und Waldemar Schmitt -, des Zuchtbuchführers (Waldemar Schmitt) und des Ringbuchführers Rudi Rottmann. Sie alle zeigten sich mit den Ergebnissen der Veranstaltungen und Schauen des vergangenen Jahres zufrieden.



Mangold wies auf die im November dieses Jahres stattfindende 1. Allgemeine Münnerstädter Rassekaninchenschau hin, die in ihrem Rang zwischen Bezirks- und Landesebene stehe.



Für Diskussion sorgte dann noch die für den nächsten Dezember geplante Lokalschau. Eigentlich ging es nur um eine Vorverlegung der Veranstaltung. Aus der Frage, welche vorbeugenden Maßnahmen denn in puncto Vogelgrippe und Stallpflicht bei solchen Veranstaltungen ergriffen würden, entwickelte sich eine teils heftige Diskussion. Diesem Thema werde man sich mit Sicherheit, so erklärte Mangold, mit Blick auf Veranstaltungen in den kommenden Jahren, an anderer Stelle nochmals annehmen. Matthias Nöth