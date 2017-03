Ins Dorf zieht wieder Leben ein

von HANNS FRIEDRICH

Wenn das Fränkische Freilandmuseum Fladungen am 1. April seine Pforten öffnet, erwartet die Besucher ein interessantes Jahresprogramm. Da geht es unter anderem um Dialekt und Lebensart in Unterfranken unter dem Motto "Wenn die Alten erzählen". Dazu ist auch eine Ausstellung zu sehen. Vereine können sich im Museum selbst präsentieren, und natürlich sind auch Themen wie Schnapsbrennen und "Schlachten" im Jahresprogramm. Es wird vieles geboten, sagt Museumsleiterin Ariane Weidlich, und Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, derzeit Vorsitzender im Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum, weiß auch schon, wann er ganz bestimmt zu einer Veranstaltung kommt. Ganz sicher sei das in der Zeit vom 6. bis 9. April. Besucher erfahren da mehr über die Schnapsbrennerei und "Wie edle Brände entstehen". Schmunzelnd erzählt Dotzel von seinem Weihnachtsgeschenk für seine Bezirksrätinnen und Räten. "Die bekamen ein Fläschchen Rhöner Schnaps, meinten dann aber, dass das Fläschchen etwas zu klein geraten ist." Das sei der beste Beweis dafür, dass der Schnaps aus dem Fränkischen Freilandmuseum Fladungen hervorragend schmeckt.

Wie solch ein Schnaps entsteht, erfährt man in der historischen Branntweinbrennerei des Museums. Samstags und sonntags sind Mitglieder des Fränkischen Klein- und Obstbrennerverbandes Würzburg e.V. außerdem vor Ort und bieten ebenfalls ihre hochprozentigen Produkte an. Außerdem gibt es Vorträge und Verkostungsaktionen in der Aktionsscheune.



Bieranstich ist am 25. Juni

Am Sonntag, 23. April, dem "Tag des deutschen Bieres", wird im Gemeindebrauhaus aus Alsleben von den Museumsbrauern Klaus-Dieter Spiegel und Joachim Werner das Museumsbier gebraut. Die Besucher erleben dann, wie vor 100 Jahren in fränkischen Dörfern frischer Gerstensaft produziert wurde. Bei Lagerung und Reife des naturtrüben, ungefilterten Märzen wird das Museum von der Rother Bräu unterstützt.

Getrunken wird es allerdings erstmals beim Bieranstich am Sonntag, den 25. Juni. Auch Theater gibt es wieder im Museum, und zwar am 21. Mai, dem Internationalen Museumstag. Dann ist die Schauspielerin Silke Ohlert vom Flur-Theater Weimarschmieden zu Gast. In der Aktionsscheune präsentiert sie das Märchen "Hans im Glück". Weitere Aufführungstermine sind Samstag, der 24. Juni, und Sonntag, der 24. September.

"Fahren wie Gott in Franken" heißt es am Pfingstwochenende, 3. Juni, wenn die "Sachs Franken Classic" in Fladungen Station macht. Die Oldtimer-Rallye führt durch einige der schönsten Gegenden Frankens. Mit dabei ist auch Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, mit einem historischen "Käfer".

Einen Tag später fahren in der Aktionsscheune auf der Modellanlage vom Bahnhof Fladungen des MEC Mittelschmalkalden e.V. die Züge. Unter dem Motto "Gemeinsam geht's besser", lädt das Museum am Sonntag, 2. Juli, zu einem Aktionstag unterfränkischer Vereine. Mit dabei sind unter anderem der Rhönklub-Zweigverein Fladungen, der Zweigverein Fladungen des Katholischen Frauenbundes sowie der Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialekts, der sich mit einem Mundartquiz und einer Wortschatzkiste unterfränkisch-jiddischer Dialektbegriffe beteiligt.

Von Donnerstag, 24. August, bis Donnerstag, 31. August, findet im Museumsgelände die Köhlerwoche statt. Der Höhepunkt wird zum traditionellen Museumsfest am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, erreicht. Von der Wirtevereinigung Rhöner Charme bewirtet, können die Besucher samstags beim Aufbau und sonntags schließlich beim Entfachen des imposanten Kohlenmeilers zusehen. Dieser wird mehrere Tage in Betrieb gehalten.



Herbstfest

Auf das Zusammenspiel von Mensch und Tier kommt es am Sonntag, 10. September, an. Dann ist im Museumsgelände Jens Nattermann zu Gast. Er beherrscht noch die Kunst des Holzrückens. Nicht mit schweren Maschinen, sondern mit dem Pferd. Zum Herbstfest am 3. Oktober kommen die Mitglieder des Vereins "Land- und Dampfmaschinenfreunde Kahlgrund e.V." mit einer mobilen Dampfmaschine, einem sogenannten Lokomobil. Damit werden sie die historische Dreschmaschine des Freilandmuseums antreiben. Was gibt es noch? Pünktlich zum Saisonbeginn wird in der "Dorfschule aus Krausenbach" am Samstag, 1. April, wieder gepaukt. Die Besucher erwartet eine Unterrichtsstunde mit alten Schiefertafeln und Griffeln. Um das Leben auf einem Einödhof und die Gemeinschaft geht es bei einer Lesung am 1. April aus dem Buch "Annas Schwester - Das Mädchen vom Inn". Autor Walter Lassauer liest zusammen mit seiner Frau.



Die Apfelkönigin kommt

Zu Gast ist am 2. April die Fränkische Apfelkönigin Franziska Seubert. Zusammen mit einem zweiten Apfelexperten, Adam Zentgraf aus Hausen (Rhön), sorgt sie dafür, dass im Museum der Pflankenapfel heimisch wird, eine Rhöner Lokalsorte, die fast ausschließlich im Raum Fladungen zu finden ist.