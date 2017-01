Hoheit brachte Geschenke mit

von DIETER BRITZ

Welcher Land-Bürgermeister kann schon behaupten, dass er eine Königin bei seinem Neujahrsempfang zu Gast hatte? Matthias Klement kann das. Unter den zahlreichen Gästen, die am Sonntagabend zum Empfang in den Ratssaal gekommen waren, war auch die Bad Kissinger Rosenkönigin Vera Hauck, die aus Poppenlauer stammt.

Angetan mit einem langen blauen Kleid, das auch einer adligen Königin würdig wäre, mit ihrer Schärpe, ihrem Krönchen und besonders auch ihrem strahlenden Lächeln bekam sie bei der Begrüßung durch den Bürgermeister einen ganz besonderen Beifall. Sie überreichte Matthias Klement für seinen Schreibtisch ein gerahmtes Foto, das bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus entstanden war. "Ich hoffe, dass Ihnen das was sagt", meinte sie zu ihrem zweiten Geschenk, Kissinger Tropfen.



Einzelhändler unterstützen

Vertreter der Feuerwehr, der Vereine, Schulen, Kirchen, der Politik sowie Repräsentanten der umliegenden Gemeinden waren der Einladung der Marktgemeinde Maßbach zum Neujahrsempfang gefolgt. Klement nutzte die Gelegenheit zu einem umfangreichen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. "Ich appelliere an alle, so viel wie möglich in unserer Gemeinde und nicht im Internet einzukaufen, um unsere verbliebenen Einzelhändler zu unterstützen", kommentierte er die Schließung eines Schuhgeschäftes am Marktplatz zum Jahresende. Er erwähnte ausdrücklich den Besuch der französischen Freunde aus dem Cingal im Mai. Klement bedankte sich bei allen, die sich für diese Partnerschaft einsetzen und besonders der Partnerschaftsbeauftragten Vera Büdicker, "die sich mit riesigem Einsatz für den Fortbestand unserer Partnerschaft engagiert".

Unter den sportlichen Großereignissen nannte er das Fußball-Jugendturnier des TSV Maßbach, das jedes Jahr vor den Sommerferien stattfindet und jeweils mehrere hundert junge Fußballerinnen und Fußballer hierherbringt. Beim Bezirksschülertreffen im Korbball seien 31 Mannschaften zwei Tage lang bestens betreut und über zwei Tage versorgt worden.

Das Theater Schloss Maßbach unter der Leitung von Anne Maar bereichere das kulturelle Leben in der Gemeinde in herausragender Weise und bringe zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Gemeinde. Klement dankte auch Landrat Thomas Bold, der als Vorsitzender des Freundeskreises des Theaters intensiv um eine Erhöhung der Förderung durch den Landkreis und Bezirk gekämpft und auch damit Erfolg gehabt habe. Im neuen Jahr solle mit Leader-Förderung (ein Förderprogramm der EU für den ländlichen Raum) eine neue Kostümwerkstatt entstehen.



Enorme Begeisterung

Der Bürgermeister dankte dem Heimatverein, der auf der Freilichtbühne in Poppenlauer nochmals das Stück "Der Glöckner von Notre-Dame" aufgeführt hat. Er vergaß auch nicht, dass der Verein sein Buch "Sagen und Geschichten aus Maßbach und Umgebung" erweitert und neu aufgelegt hat. Sein Dank galt auch Klaus Bub, der nicht nur das Heimatmuseum leitet, sondern sich auch "liebevoll und mit enormer Begeisterung um die ehemalige Synagoge in Maßbach kümmert". Er erinnerte daran, dass dieses in Privatbesitz befindliche Gebäude verkauft werden soll. "Der Marktgemeinderat muss entscheiden, ob er diese meiner Meinung nach einmalige Chance nutzen will", hob er hervor.



Solider Haushalt

"2016 war ein gutes Jahr für den Markt Maßbach", sagte Klement. Die Gemeinde habe viele wichtige Investitionen durchführen oder in die Wege leiten können. Trotzdem stehe der Haushalt weiterhin auf absolut soliden Beinen, und die Pro-Kopf-Verschuldung liege weiterhin weit unter dem Durchschnitt anderer vergleichbarer Gemeinden.

Größte Baumaßnahme sei die Sanierung der Ludwigsbrücke in Poppenlauer gewesen, die ganz nach Plan gelaufen sei. Im nächsten Jahr werden die Neugestaltung der Ludwigstraße und des Dorfplatzes in Angriff genommen.

Der Entlastungsparkplatz an der Lauer in Maßbach mit der Sanierung der beiden Fußgängerbrücken ist fast komplett fertiggestellt. Nach dem Ende der Freibadförderung wurde die Erneuerung des Freibadgebäudes in Angriff genommen. Die Rettungswache des BRK wurde erweitert, die Wasserleitung vom Hochbehälter Schalksberg nach Volkershausen fertiggestellt.

"Lassen Sie uns alle im Jahr 2017 weiter gemeinsam an der Entwicklung unserer lebens- und liebenswerten Heimat arbeiten. Gemeinsam die Zukunft unserer Marktgemeinde zu gestalten, soll dabei die oberste Maxime sein", betonte der Bürgermeister zum Schluss.

Für die musikalische Umrahmung und Unterhaltung der Gäste sorgte Stefan Erhard vom Musikverein Maßbach.