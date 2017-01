Freies Parken am Oberen Tor

von THOMAS MALZ

Seit gut drei Monaten werden in einem Teilbereich des Parkplatzes Oberes Tor Parkgebühren verlangt. Mit teils verheerenden Folgen. Einerseits wird der gebührenpflichtige Teil überhaupt nicht genutzt, anderseits spricht Arno Reuscher vom Gewerbeverein "Kaufhaus" Mürscht von Umsatzeinbußen mancher Geschäfte im zweistelligen Prozent-Bereich. "Der Versuch ist meiner Meinung nach gescheitert", sagt Bürgermeister Helmut Blank (CSU) bei einem Gespräch mit Arno Reuscher und Oliver Schikora vom Gewerbeverein. "Wenn etwas nicht richtig läuft, sollte man bemüht sein, den Fehler zu korrigieren", fügt das Stadtoberhaupt hinzu. Das sei bereits mit der CSU-Fraktion besprochen, wobei er den 2. Bürgermeister Michael Kastl als einen der Initiatoren nennt.



Keine Kontrolle mehr

Helmut Blank geht davon aus, dass der gesamte Stadtrat das genauso sieht und eine entsprechende Entscheidung fällt. Weil das Thema aber erst am 30. Januar auf die Tagesordnung kommt, sagt er spontan zu, die für den ruhenden Verkehr zuständige städtische Angestellte anzuweisen, nicht mehr in diesem Bereich zu kontrollieren. Demnach ist ab sofort das Parken wieder in der gesamten Stadt kostenfrei.

Das Stadtoberhaupt geht auf die 2,3 Millionen Euro ein, die die Stadt Münnerstadt inzwischen als Bedarfszuweisungen vom Freistaat erhalten hat. Ein Punkt der dafür notwendigen Haushaltskonsolidierung sei die Parkraumbewirtschaftung gewesen. "Wir belasten die Bürger über Gebühr in den Bereichen Wasser, Abwasser und Friedhof." Deshalb ist er überzeugt davon, dass die Regierung von Unterfranken nichts dagegen hat, wenn auf die Parkraumbewirtschaftung verzichtet wird.



Fast keine Einnahmen

Die hat ohnehin nichts gebracht. 7000 Euro waren als Einnahmen pro Jahr vorgesehen gewesen, die tatsächliche Summe nach einem viertel Jahr sei allerdings nicht erwähnenswert. Helmut Blank weiß natürlich, dass die Autofahrer auf ein Privatgelände am Bahnhof ausgewichen sind und dass das vorbei gewesen wäre. Trotzdem: "Man muss auch die Größe haben zu sagen, man hat eine Entscheidung getroffen, die nicht richtig war."



Einhellige Meinung

Anders als beispielsweise beim Hallenbad, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, habe er keinen einzigen Bürger getroffen, der gesagt hat: "Das war eine brillante Idee", meint Oliver Schikora, zur Parkraumbewirtschaftung Dabei habe er mit Leuten im Alter von 19 bis um die 70 Jahre gesprochen. Es sei zwar nur ein ganz kleiner Teil der Parkplätze kostenpflichtig gewesen. Dadurch habe man den Leuten aber immer wieder erklären müssen, dass in der Altstadt nach wie vor das Parken für zwei Stunden kostenfrei ist. Und schließlich seien viele Kunden einfach weggeblieben. "Auch die Leere des Platzes ist abschreckend", fügt Arno Reuscher hinzu. Täglich ist er am Parkplatz vorbei gefahren und hat beobachtet, wie Auswärtige wieder weggefahren sind, weil sie irritiert von dem großen, leeren Parkplatz waren. "Auf jeden Fall ist das der richtige Weg", sagt der Gewerbevereinsvorsitzende zum geplanten Abbau des Automaten. Bei einigen Kollegen sei der Umsatz im zweistelligen Prozent-Bereich zurückgegangen. Wenn man dann bedenke, dass im letzten Quartal etwa 30 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet werde, könne man sich gut vorstellen, wie es manchem Geschäft geht.



Automat bleibt in der Stadt

Der Automat, der der Stadt Münnerstadt 7000 Euro gekostet hat, soll weder verschrottet noch verkauft werden. Helmut Blank erwägt, ihn möglicherweise auf einem Teilbereich des künftigen Parkplatzes in der Lache einzusetzen, um beispielsweise Pendler vom Dauerparken abzuhalten.



Bedarf ist zu ermitteln

In diesem Bereich sieht Arno Reuscher das nächste Parkplatz-Problem auf die Stadt zukommen. Man sollte dringend den Bedarf des BBZ, des Gymnasiums, der beiden Seniorenheime, des Kindergartens und des Bestatterzentrums ermitteln und abwägen, wie viele Plätze vorhanden sind und wie viele noch benötigt werden, sagt er. Das Büro Dag Schröder habe den Auftrag, Möglichkeiten der Altstadtanbindung vom künftigen Kreisel an der Lache zu untersuchen. Möglicherweise könne er die Parkplatzsituation gleich mit beleuchten, meint dazu der Bürgermeister.





Angemerkt



von Thomas Malz



Ab sofort ist das Parken am Münnerstädter Oberen Tor wieder kostenlos. Eine Idee hat sich nicht bewährt, also wird die Sache rückgängig gemacht. So muss es sein. Jetzt mach ich mir natürlich Sorgen, wie die Stadt die 7000 Euro für den Parkscheinautomaten wieder rein bekommt. Früher hätte ich gesagt: Stellt das Ding vor dem Swingerclub auf. Angesicht der zu erwartenden Freuden kommt es den Hüftschwingern auf einen Euro mehr bestimmt nicht an. Weil aber seit einiger Zeit im Club in etwa der gleiche Andrang wie am Parkscheinautomaten herrscht, muss eine andere Lösung her. Hilft eine Kleinanzeige? Der Automat ist ja praktisch unbenutzt. Oder wir stellen ihn klammheimlich in einer Nachbargemeinde auf und freuen uns über die vielen neuen Besucher. Dann wäre er sein Geld wert.