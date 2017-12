Firma Seger feiert 90-jähriges Bestehen

Zur Festmeile mit vielen hundert jüngeren und älteren Gästen und Besuchern aus der näheren und weiteren Umgebung wurde am Sonntag das Betriebsgelände der Firma Seger Transporte GmbH & Co. KG in der Unteren Au. Das Unternehmen feierte sein 90-jähriges Bestehen und hatte aus diesem Grund seine Tore geöffnet.



Dank an die Mitarbeiter

Nicht nur die firmeneigene Fahrzeugflotte wurde präsentiert, auch zahlreiche Firmen und Verbände waren mit Informationsständen vertreten, für die Kinder wurde etwas geboten, die Freiwillige Feuerwehr zeigte die Bergung eines Verletzten. Zur Eröffnung erklärte die geschäftsführende Gesellschafterin Christine Seger: "Wir blicken an diesem Festtag mit Stolz und Respekt auf eine 90-jährige Geschichte zurück, die uns zu dem Unternehmen gemacht hat, das wir heute sind. Stark, reaktionsschnell und leistungsfähig - dies verdanken wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen erstklassigen Kontakt zu unseren Kunden pflegen." Besonders betonte sie, dass sich das Unternehmen durch den Zusammenhalt der Familien so gut entwickeln konnte. Es sei überwiegend das Verdienst von Gertrud Seger und ihrem unermüdlichen Einsatz, "dass wir heute 90 Jahre Firma Seger feiern können." Sie habe die Familie und die Firma zusammengehalten. Christine Seger ehrte auch Joachim Seger für seine 25-jährige Tätigkeit im Unternehmen. "Mit deiner Kreativität, deinem Fleiß und deinem Weitblick hast du das Unternehmen stetig mit entwickelt", hob sie hervor und "du bist nicht nur Geschäftsführer für Münnerstadt und unseren neuen Standort Kleinwallstadt, sondern verantwortest auch die Firma Hein in Haibach, wodurch der Zugang zu Märkten im Rhein-Main-Gebiet bekommen haben. Du übernimmst Verantwortung und bist immer zur Stelle."

Stadtarchivar Klaus-Dieter Guhling rekapitulierte die Geschichte des Unternehmens von kleinen Anfängen im Jahr 1927 im heutigen Stadtteil Brünn durch Bernhard Seger bis zum heutigen mittelständischen Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, das noch immer als Familienunternehmen geführt wird. Der stellvertretende Landrat Emil Müller und der dritte Bürgermeister Axel Knauff hoben in ihren Grußworten die Bedeutung der Firma Seger für die Region hervor und gratulierten zum Firmenjubiläum. Von der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt bekam das Unternehmen eine Ehrenurkunde in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die mainfränkische Wirtschaft. Das Interesse der zahlreichen Besucher an den Fahrzeugen und Geräten war groß. Die Kinder konnten bei Mia Hochrein malen und das Duo Südwind sorgte für Unterhaltung. Neben vielen Firmen waren auch die Polizei mit einem Stand vertreten sowie die Werkstätten aus Maria Bildhausen.