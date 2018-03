Einsatz ohne Wenn und Aber

Die Kirchenparade beim Florianstag in der Gemeinde Thundorf vom Rathaus zur katholischen Pfarrkirche "St. Laurentius" musste diesmal aufgrund des Regens ausfallen. Als Ausgleich spielte die Blaskapelle unter dem angrenzenden Vordach des Kindergartens zwei Märsche. In der Kirche fand ein Gottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehren, dem heiligen Florian statt, den Pfarrer i.R. Norbert Schmöger zelebrierte.

Der Geistliche stellte den wichtigen und verantwortungsvollen Dienst der Feuerwehrleute in seiner kurzen Ansprache in den Mittelpunkt. "Es ist gut, den Patron der Feuerwehren in der Mitte zu haben um vom Geist beseelt, die gestellten Aufgaben zu erfüllen, die oftmals an die Grenzen des erträglichen gehen". Der Dienst am Nächsten, die uneigennützige Hilfe in Gefahren sind die Markenzeichen eines jeden Aktiven, sagte Schmöger.



Parade im zweiten Anlauf

Die zu Beginn ausgefallene Kirchenparade wurde am Ende des Gottesdienstes mit einem Marsch von der Kirche zur Festhalle nachgeholt. Dort wurden die Frauen und Männer der drei Wehren, sowie die Ehrengäste begrüßt. Dank und Freude waren für Bürgermeister Egon Klöffel (CSU) die beiden Kriterien für diesen Tag und natürlich die Tradition, dieser 36. Feier an den Schutzpatron der Feuerwehr, die seinerzeit vom inzwischen verstorbenen Ehrenbürger Willi Kehl ins Leben gerufen wurde, zu erinnern.

Der Bürgermeister verwies darauf, dass die Gemeinde stets darauf bedacht ist, im Bereich des Machbaren, die Feuerwehren zu unterstützen. Das Bewusstsein für die großartige Einsatzbereitschaft müsse in der Öffentlichkeit wach gehalten werden. "Dieses Engagement kann gar nicht genug gewürdigt werden, dafür sage ich Euch allen Danke", so Klöffel.

In seinem Grußwort ging Landrat Thomas Bold auf die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehren ein. Er betonte mit Blick auf den Brand in der Behinderteneinrichtung Maria Bildhausen die Wichtigkeit und Daseinsberechtigung der örtlichen Wehren. Nicht nur der Brandschutz, sondern viele andere Ereignisse fordern heute die Feuerwehren, man denke nur an die Autobahn. Er betonte auch die wichtige kulturelle Aufgabe in der Region, denn nicht nur harte Arbeit und Übung halten zusammen, sondern auch Gemeinschaft und Geselligkeit bei verschiedensten Anlässen.

Kreisbrandrat Benno Metz betonte: "Feuerwehrleute sind Personen, die sich in eine feste Struktur einordnen und ohne Wenn und Aber Regeln und Anweisungen akzeptieren, sowie den Großteil ihrer Zeit dem Dienst am Nächsten opfern. Manchmal riskieren sie sogar ihre eigene Gesundheit, um andere zu retten oder Schaden von ihnen abzuwenden."

Kommandant und Vorsitzender, Lothar Seufert, freute sich über die zahlreiche Teilnahme der drei Feuerwehren beim Florianstag und lud alle zu einem Imbiss im Namen der Gemeinde Thundorf ein. Sein Dank galt auch der Blaskapelle Thundorf unter der Leitung von Stefan Meister für die musikalische Umrahmung.





Ehrenzeichen Im Rahmen der Feier wurden zwei Feuerwehrkameraden von Landrat Thomas Bold und KBR Benno Metz mit dem Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet:



Matthias Koch erhielt das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst. Er trat am 1.4.1992 in die Feuerwehr, absolvierte Leistungsabzeichen, Maschinisten-Ausbildung und ist Vorstandsmitglied. "Ein Mann für alle Fälle. Was die Feuerwehr nicht hat, Matthias hat`s", lobte Kommandant Seufert.



Meinhard Klopf erhielt das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst. Er trat am 1.3.1977 ein, legte das Leistungsabzeichen in Gold-Blau ab. Seit 2003 ist er im Vorstand, davon 12 Jahre Schriftführer und Fahnenträger.