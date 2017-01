Dorfplatz soll schöner werden

Dieses Jahr geht nun ein lang gehegter Wunsch der Poppenläurer Bevölkerung in Erfüllung: der Platz an der Ludwigstraße wird zum attraktiven Dorfplatz umgestaltet und die Ludwigstraße selbst wird saniert. Die Sanierung der Brücke über die Lauer konnte bereits letztes Jahr abgeschlossen werden. Im Juni 2016 hatte der Marktgemeinderat bereits der Gestaltungsplanung zugestimmt und einen Förderantrag gestellt. Anfang Oktober kam dann der Bewilligungsbescheid der Regierung von Unterfranken, anschließend wurden die Bauarbeiten öffentlich im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 19 Firmen forderten die Vergabeunterlagen an, allerdings gaben nur drei von ihnen ein Angebot ab.



Arbeiten vergeben

In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr vergab der Marktgemeinderat einstimmig die Bauarbeiten an die Firma Johannes Burger Bau GmbH aus Bad Bocklet-Steinach. Sie hatte das günstigste Angebot in Höhe von 641 117 Euro abgegeben. Die Büros Perleth aus Schweinfurt und Baurconsult aus Haßfurt hatten die Angebote geprüft und die Kosten bestätigt. Sie lagen 35 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung.



Fertigstellung noch heuer

Auf eine Anfrage von Marktgemeinderat Achim Bieber (Bürgerblock Poppenlauer) betonte Bürgermeister Matthias Klement (CSU) "wir werden das so regeln, dass die Baumaschinen erst nach Fasching kommen". Marktgemeinderat Diethard Dittmar (SPD) wollte wissen, wann mit dem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen ist. "Noch in diesem Jahr", versicherte der Bürgermeister.

Die weiteren Arbeitsvergaben hatten wesentlich geringere Größenordnungen. Estricharbeiten für den Umbau und die Erweiterung des Freibadgebäudes wurden an eine Firma aus Bad Kissingen für 3146 Euro vergeben. Auf dem Flachdach des Hochbehälters am Schmidtberg soll ein Satteldach errichtet werden. Für die Zimmererarbeiten hat eine Firma aus Wermerichshausen das günstigste Angebot in Höhe von 6330 Euro abgegeben. Die Dachdeckerarbeiten erledigt eine Firma aus Bad Kissingen, die das günstigste Angebot in Höhe von 4789 Euro abgegeben hat. Die Spenglerarbeiten schließlich wurden an eine Firma aus Maßbach für 1096 Euro vergeben.

Marktgemeinderat Winfried Streit, der Ende letzten Jahres zum Seniorenbeauftragten ernannt worden war, bekam nun eine genauere Aufgabenbeschreibung und einen Kostenrahmen für seine Arbeit. Er soll Ansprechpartner für Senioren und deren Angehörige sein und die Gemeinde in Belangen der Senioren beraten. Er nimmt Anregungen von einzelnen Betroffenen, von Selbsthilfegruppen und Wohlfahrtsverbänden entgegen. Er regt Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Senioren an und vernetzt entsprechende Dienste.



Regelmäßiger Bericht

Er soll bei Themen, die die Senioren betreffen, schon im Vorfeld beteiligt und vor Beschlussfassungen gehört werden. Er berichtet einmal jährlich über seine Arbeit und über die Situation der Senioren im Markt Maßbach. Der Seniorenbeauftragte, der dem Gemeinderat nicht angehören muss, ist beratendes Mitglied der Georg-Hofmann-Altenstiftung. In der Aufgabenbeschreibung heißt es ausdrücklich "nimmt selbst keine Aufgaben der professionellen/praktischen Altenhilfe wahr, sondern vermittelt entsprechende Dienstleistungen." Der Seniorenbeauftragte hat ein Budget von 1000 Euro pro Jahr zum Beispiel für Veranstaltungen oder Fortbildungen, über das er eigenständig verfügen kann.

Auch ein Baugesuch stand auf der Tagesordnung. Ein Ehepaar aus Bad Bramstedt nördlich von Hamburg will im Schlehenweg im Baugebiet Schalksberg in Maßbach ein eingeschossiges Wohnhaus errichten. Der Marktgemeinderat genehmigte einige Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes und erteilte sein Einvernehmen.



Thema Kirchturm

Ganz zum Schluss der öffentlichen Sitzung ging Bürgermeister Klement noch auf das Thema "Baulast für den Kirchturm in Weichtungen" ein, das in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hatte. "Wir sind bereit, uns da einzubringen, wenn uns die Baulast nachgewiesen wird" hob er hervor. Im Jahr 1997 sei "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" mehr Geld gegeben worden, als üblich. Eine kommunale Baulast sei nie nachgewiesen worden. Die 2015 vorgelegten neuen Unterlagen seien von der Kommunalaufsicht geprüft worden. Diese bleibe bei der Ansicht, dass keine Baulast der Kommune vorliege. "Die Verpflichtung, unsere Baulast nachzuweisen, liegt bei der Diözese", so Klement. Man könne das Thema nur auf die Tagesordnung nehmen, wenn neue Erkenntnisse vorlägen. "Der sinnvollste Weg ist eine Klage vor dem Verwaltungsgericht" hob er hervor. Dies sei aber Sache der Diözese, nicht der Gemeinde. "Jedes Mal, wenn ein neuer Bürgermeister kommt, dann kommt dieses Thema wieder auf Tapet" meinte Marktgemeinderat Diethard Dittmar.