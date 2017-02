Die Kernstadt bekam ihr Fett weg

von THOMAS MALZ

Die große Politik wurde nur geringfügig gestreift, um so mehr wurde das Dorfgeschehen von Seubrigshausen und der näheren Umgebung und ganz besonders die Kernstadt Münnerstadt, im Beisein des 2. Bürgermeisters Michael Kastl und des Ortsrferenten Burkard Schodorf, deftig und gehörig auf die Schippe genommen. Damit trafen die 60 Mitwirkenden den Nagel auf den Kopf und die seit 1970 abgehaltene Faschingssitzung in Seubrigshausern wurde auch in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg. Bürgermeister Helmut Blank hatte wegen Krankheit absagen müssen. Schade, denn sonst hätte er vernommen, dass ihm ab 2020 sein Stellvertreter den Rang abläuft und der Rathaussitz von Münnerstadt nach Seubrigshausen verlegt wird.

Einen Elferrat haben die Seubrigshäuser nicht, aber einen Sitzungspräsidenten, der seit Beginn Moderator, Texter und Büttenredner in Personalunion ist. Helmut Appel, ein Seubrigshäuser Urgestein und schon viele Jahre in Amberg in der Oberpfalz beheimatet, zieht bei Großereignissen immer noch die Fäden.



Theater ist Wirklichkeit

Vorhang auf beim Motto "Theater" und was dann heraus kam, waren ganz große szenische Darstellungen über das innere (Serwichhause) und das äußere Geschehen (Mürscht). Helmut Appel: "Heute ist alles Theater und doch die reine Wirklichkeit. Bei uns erlebt man nicht nur Zwei- oder Dreiakter, mir höm Elfakter", sagt der Sitzungspräsident und verweist auf elf Auftritte bis zum Finale und den Hinweis, dass in der Sitzung von Serwichhause außnahmsweise auch Aktfotos erlaubt sind. Schließlich geht der Berufsschullehrer und uneingeschränkte Boss auf das 50-jährige Jubiläum vom Veranstalter, der DJK, ein. "Das ist ein Act für sich," sagte er zum 2. Bürgermeister und Vorsitzenden des Sportvereins, Michael Kastl angesichts des letzten Tabellenplatzes.



Rettet die Bienenkönigin

Den Startschuss in die diesjährige "Serwichhäuser Sitzung" blieb den Kindern vorbehalten. Im Kindertheater und dem Stück "Die Bienenkönigin", einstudiert von Anja Kerber schwirrten die Ameisen und Bienen scharenweise über die Bühne. Gerade der jüngste von drei Brüdern (Stefan Klöffel), dem keiner was zugetraut hatte, rettete am Schluss das verwünschte Königreich und befreite es von einem Fluch. Als Dank bekommt er die schönste Prinzessin (Sabrina Hoch) zur Frau. Diese gekonnte Aufführung der Jüngsten brachte das närrische Publikum schon auf Vorglühwärme und die Temperatur wurde durch die Cow-Girls weiter nach oben geschraubt. Zum Hit "Country roads" legten Svenja und Melissa Kerber, Paulina Klöffel, Carina Schnaus, Stefanie Reichert einen fetzigen, choreographisch gekonnten Line- bzw. Square dance aufs Parkett.

Entscheidend zum guten Gelingen der "Serwichhäuser Fosenocht" tragen die Geschwister Gudrun Potschka, Edith Appel, Diethard Klöffel, samt ihren Kindern Paulina, Felix und Ida

bei. Sie glossieren immer wieder treffend das Ortsgeschehen und sie warnten vorher "Einige dürfen sich warm anziehen" Was so alles in der vergangenen Zeit los war, bekamen die Besucher dann von den "Zwei Diven G + E", übersetzt Gnadenlos Echt, live in der "Affenhügel - Narhalla" zu hören.

Aus voller Brust sangen die zwei Opernsängerinnen über den Dorfplatz, der Eingemeindung von Michael Kastl, dadurch haben sich die Einwohner in der Kurzen Gasse verdoppelt und natürlich über das Thema Hallenbad, das sich wie ein roter Faden durch die Sitzung zog. Die beiden kündigten weitere Auftritte an: In Münnerstadt "Zwietracht und Revolte", für Theinfeld "Der fliehende Türke" und Großwenkheim "AIDA und Tannhäuser". Dass Bier in Seubrigshausen ein Zahlungsmittel ist, wussten ebenso wenige, wie dass aus dem neuen Dorfbrunnen nicht Wasser, sondern Gerstensaft sprudeln soll.



Große Nummer

Eine ganz große Nummer sind immer wieder die Sänger Anke und Reinhard Schneider, Christian Gehring und Reinhold Hornung. Nicht nur, dass sie sich selbst auf die Schippe nehmen, sie texten immer wieder schöne Songs zum Mitmachen. Ob das "Emerle" von Michl Müller oder "Und er mäht, mäht" oder "Zwiefelplootz und Federweißer" alle Lieder trugen zur närrische Stimmung bei.



Ein Kaperletheater

Nach den Tänzen des Herren- und Mädchenballetts 2 verwandelte sich die Bühne in ein Kasperletheater. Die Akteure zogen alle Register ihres Könnens bei den Themen Hallenbad und Dorfplatz. "Drei stimmten für den Erhalt des Schwimmbades und drei dagegen, so verkörperten die Narren, wie es im Stadtrat Münnerstadt zugeht. "Es ist ein reines Himmelfahrtskommando."

Bei der abschließenden Hitparade überraschten ganz besonders die "Drei Tenöre" Stefan Klöffel, Joel Schwaiger und David Markert. Maximilian Kerber und Gerd Schneider hatten ebenfalls große Auftritte. Gestartet und beendet wurde die großartige Sitzung von Katja Ebstein (Clarissa Gehring" und dem Lied "Theater".