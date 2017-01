Der Premiumweg kommt gut an

von THOMAS MALZ

Fünf neue Wandertafeln sollen in diesem Frühjahr aufgestellt werden. Darüber informierte Kultourismus-Chefin Inge Bulheller. In ihrem Jahresbericht zog sie positiv Bilanz.

2100 Anfragen hatte Kultourismus bezüglich Prospektmaterial über die Stadt und Stadtteile im letzten Jahr. "Was bei diesen Anfragen nicht messbar ist, das ist wie viele Gäste davon wirklich Münnerstadt besucht haben", so Inge Bulheller. Die Gäste informieren sich über die Sehenswürdigkeiten in Münnerstadt, Tilman Riemenschneider, Maria Bildhausen, Golfplatz, Talkirche, Verlobungstempel, Wandern in und um Münnerstadt und Premiumweg. Zu den Anfragen versandte Kultourismus verschiedenes Prospektmaterial.



Kooperation

"Auch verteilen wir jedes Jahr größere Mengen an Prospektmaterial an die Tourist-Infozentren der Rhön. Das Tourist-Informationsbüro Bad Neustadt vertrat Münnerstadt wie jedes Jahr auf verschiedenen Messen wie ITB-Berlin, Caravan und Boot Stuttgart, Thüringer Tourismus-Messe und Reisebörse Leipzig. "Durch die kollegiale Kooperation mit der Tourist-Info Rhön sind wir immer präsent und können erhebliche Kosten einsparen", so Inge Bulheller.

Die Anfragen bezüglich Führungen für Stadt, Kirchen und Museum kommen meist von Gruppen. Bei den Anfragen zu Übernachtungen handelt es sich um Familien und Einzelreisende, die Münnerstadt gezielt besuchen oder einen Zwischenstopp einlegen. "Diese Anfragen werden durch Kultourismus unentgeltlich an die örtlichen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Gastronomie weiter vermittelt."



Fünf neue Wandertafeln

Die Einnahmen für Führungen lagen bis Oktober bei 1238 Euro. "Was in den letzten Jahren auffällt, dass Gruppen zwar Stadt und Kirchen besuchen, jedoch aus Kostengründen keine Führung wünschen." Die Gruppenstärke reicht von 15 bis 100 Personen, je nach Anlass. Ein großer Teil der Gruppen konnte an die örtliche Gastronomie zum Mittag- oder Abendessen bzw. Kaffee und Kuchen vermittelt werden. Der Nachtwächterrundgang von Rainer Kirch wurde an festen Terminen angeboten und in Eigenregie durchgeführt.

In Vorbereitung sind für 2017 fünf neue Wandertafeln für die Standorte: Museum, Anger, Oberes Tor, Toraxzentrum, Talweg. Die Tafeln beinhalten die Rhönklubwege, den Premiumweg, Wiesen- und Wachholderweg. Es sei geplant, dass die Tafeln im März aufgestellt werden.



Premiumweg sehr beliebt

Der Premiumweg wird gesondert beworben. Er hat eine Länge von 8,8 Kilometer und überwindet 250 Höhenmeter. Er wurde unter 23 Premiumwegen auf den siebten Platz gewählt und erfreue sich großer Beliebtheit. "Kultourismus hat dazu eigenständig einen Flyer entworfen und aufgelegt." Auch auf dem Talweg (nähe Kissinger Wasserhaus) wird es ab 2017 eine neue Informations-Tafel geben. Auf der Tafel wird über die Stadt und Stadtteile sowie die Sehenswürdigkeiten und Wandern informiert.

Die Werbung wurde wegen der hohen Kosten etwas zurückgefahren. Halbjährlich erscheint das Veranstaltungs-Programm "Kunst und Kultur in Münnerstadt." Für Prospekte, Werbung, Grafik und Anzeigen werden jährlich bis zu 27 000 Euro investiert. "Heiraten im Schloss" wird mit einem Jahres-Abo im Magazin "Heiraten" beworben, unter anderem auch mit dem Hinweis auf die Vermietungen (Alte Aula, Cafe "Komturei" und Kelterhalle). Durch den Beitritt zum "Museums-Verbund" Rhön Saale ist Kultourismus fest im Flyer "Museen Rhön Saale - Ihr Schlüssel zur Geschichte der Region" integriert. Das Kommunalunternehmen ist im Internet mit einer eigenen Website und auf Facebook vertreten. Kultourismus verzeichnete im letzten Jahr 35 Hochzeiten im Trauzimmer des Deutschordensschlosses. Die Bewirtung und den Sektempfang richteten die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens aus. Die Hochzeiten finden meist Freitag oder Samstag statt. Kultourismus hat deshalb die Öffnungszeiten am Samstag auf 10 bis 14 Uhr geändert.



Nur an Sonntagen geöffnet

Das Café "Komturei" sei eine Bereicherung für das Museum, hat aber lediglich an den Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Wie vertraglich mit der Stadt Münnerstadt vereinbart, wird das Café auch weiterhin an Vereine und für private Feiern vermietet. Das Café wird auch für Vernissagen, Sektempfänge bei Hochzeiten und Empfänge durch die Stadt genutzt.