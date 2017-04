Blasmusikkapelle feiert Jubiläum

Lange musikalische Tradition





Fester Platz im Kulturleben



"Wir machen Musik - mach mit":

Weitere Veranstaltungen des Jubiläumsjahres:

"Die Blasmusikkapelle Kleinwenkheim ist mit Wirkung vom 22. 11. 1967 ein selbständiger Verein". Mit diesen Worten beginnt der erste Eintrag des damaligen Schriftführers Peter Erhart in das Protokollbuch des Musikvereins Kleinwenkheim.Im November 1967 schlossen sich die Kleinwenkheimer Musikanten zum "Musikverein" zusammen. 50 Jahre ist dies nun her. Seit dieser Zeit hat der Musikverein das kulturelle Leben in Kleinwenkheim entscheidend geprägt. "Grund genug, das runde Jubiläum festlich zu begehen", so der Verein.Die Musik genießt in Kleinwenkheim seit jeher ein hohes Ansehen. Bereits aus dem Jahre 1708 liegen die ersten urkundlichen Erwähnungen über das Bestehen einer "Musik" in Kleinwenkheim vor. Rechnungen und Protokollbücher des Militär- und Kriegervereins zeugen von dieser Zeit. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges verschwand die Musik auch in Kleinwenkheim von der Bildfläche. Doch schon kurz nach Kriegsende fanden sich immer wieder Musiker zusammen.Der heutige Verein wurde schließlich 1967 von einer Gruppe musikbegeisterter Kleinwenkheimer im alten Rathaus in der heutigen Form gegründet. Im Jahr 1970 trat der Verein dem Nordbayerischen Musikbund bei, im Jahr darauf wurde das Trommler- und Pfeifercorps ins Leben gerufen. Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte ist das Jahr 1987. An diesem Tag verlieh der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die "Pro-Musica-Plakette" an den Verein.Mit Stolz kann der Musikverein auch auf zwei erfolgreich durchgeführte Kreismusikfeste, in den Jahren 1974 und 1985, sowie auf die Ausrichtung des Tages der Blasmusik 1979 zurückblicken.Ein Zeitungsbericht aus dem Jahre 1976 titelte: "Musikverein Kleinwenkheim hat keine Nachwuchssorgen". Im Herbst zuvor waren 20 Jungen und Mädchen als Musikschüler beigetreten, weitere 12 Jungmusiker wurden erstmals eingesetzt. Von solchen Zuströmen an Jungmusikern kann man heute nur noch träumen. Dennoch leistet der Musikverein weiterhin in vielen Bereichen seinen Teil an Jugend- und Vereinsarbeit und pflegt die lange musikalische Tradition.Egal ob zu Fasching, kirchlichen Anlässen oder im Festzelt. "Der Musikverein hat einen festen Platz im Kulturleben." Dreh- und Angelpunkt des Musiklebens war lange Zeit der musikalische Leiter Günther Katzenberger, der den Verein wesentlich geprägt hat. In unermüdlicher Arbeit um die Musik machte er sich auch weit über die Grenzen der Kleinwenkheimer Blasmusik verdient. Unter anderem beim Nordbayerischen Musikbund und der Musikakademie Hammelburg. Er zeichnet auch verantwortlich für die Gründung des damaligen Trommler- und Pfeifercorps in Kleinwenkheim. Die Förderung des Nachwuchses lag ihm dabei besonders am Herzen. Fast jedes Kleinwenkheimer Kind war damals einmal musikalisch dabei.Auch der jahrzehntelange Vorsitzende Anton Klöffel hat viel für den Verein geleistet. Er ist heute Ehrenvorstand des Musikvereins Kleinwenkheim e.V.Seit 2001 hat Martin Fiedler den Dirigentenstock übernommen. Das Amt des Vorsitzenden wurde im vergangenen Jahr von Martin Fiedler in jüngere Hände abgegeben. Martin Fiedler leitete seit 2001 den Verein. Seit 2016 lenkt nun Anna Schlembach als erste Frau die Geschicke des Vereins. Zukünftig wird die Nachwuchsförderung ein wichtiger Punkt für den Verein sein. "Wir freuen uns über jeden neuen Musiker, egal ob Jung oder Alt." Interessenten können sich jederzeit persönlich oder per E-Mail unter musikverein-kleinwenkheim@gmx.de melden.Unter diesem Motto organisiert der Musikverein Kleinwenkheim e.V. in Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule Münnerstadt am 13. Mai einen Informationsnachmittag für Kinder, Eltern und sonstige Interessierte. Von 13.30 Uhr bis 16 Uhr heißt es ran an die Instrumente. Alle im Blasorchester vertretenen Instrumente können unter fachkundiger Anleitung kennengelernt und ausprobiert werden.Auftakt des Jubiläumsjahres ist am 22. April ab 19.30 Uhr der Blasmusik- und Ehrenabend im Vereinsheim Kleinwenkheim. Verdiente Mitglieder werden an diesem Abend mit Ehrungen durch den Nordbayerischen Musikbund ausgezeichnet.Oktoberfest ist am 30. September ab 19 Uhr im Vereinsheim KleinwenkheimWeihnachtskonzert am 1. Advent, 3. Dezember. Das Weihnachtskonzert findet in der St.-Nikolaus-Kirche Kleinwenkheim statt und wird zusammen mit dem Gesangverein Sängerlust Kleinwenkheim den Schlusspunkt unter das Jubiläumsjahr setzen.