Beeindruckender Weihnachtsmarkt in Großwenkheim

Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Großwenkheim, dessen Erlös die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks erhält. Das hätten sich die Verantwortlichen der Eigenheimervereinigung Großwenkheim, in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Vereinen, beim ersten Versuch, einen Weihnachtsmarkt für einen sozialen Zweck abzuhalten, wohl nicht träumen lassen.



Selbstgefertigte Artikel

Die Veranstaltung lockte auch im sechsten Jahr hunderte von kleinen und großen Besuchern an, mit einem Einzugsradius bis rund 80 Kilometer. Einmal kommen die Besucher, um sich über die ausgestellten Waren zu informieren und auch noch Einkäufe zu tätigen. Denn auf diesem Markt gibt es ausschließlich selbstgefertigte Artikel von Hobbykünstlern aus der Region, von praktischen Utensilien für den täglichen Gebrauch über Gegenstände zur Dekoration bis zum hochprozentigen Genuss für den Gaumen - Waren, die mit viel Fantasie und Liebe zum Detail gefertigt sind. Dominant war das Naturprodukt Holz.



Auch Weihnachtsbäume waren im Angebot. Dazu kommt die Absicht, bei dieser Gelegenheit bedürftigen Kindern zu helfen. Der Großwenkheimer Weihnachtsmarkt begeistert die Besucher wegen seiner überschaubaren Größe und seiner ambitionierten Lage rund um die Pfarrkirche.



Interessantes Rahmenprogramm

Dazu kommt die Tatsache, dass nicht an jedem zweiten Stand, wie in den Städten üblich, Glühwein oder Essen angeboten werden, und die Qualität des Rahmenprogramms. "Hier herrscht eine gemütliche Atmosphäre, und man muss keine Platzangst haben. Das ist keine kommerzielle Veranstaltung", sagte der Großwenkheimer Jürgen Tampe. Prominente Besucher wie im letzten Jahr vermisste Oskar Schüler aus Wermerichshausen. "Das Angebot ist sehr gut, man kann es in Ruhe anschauen und sich entsprechend informieren, bevor man etwas kauft", sagte er. Schüler lobte auch die Verpflegung. Im Rahmenprogramm gab es Basteln für Kinder, eine Erzählung aus dem Buch der Könige, die Ausstellung "Scherenschnitte aus der Zeit von 1900 bis heute", Bilder vom Dorfgeschehen, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten, kostenloses Schneiden der Haare, weihnachtliche Trompetenklänge und den Besuch des Nikolaus.



Illuminierte Pfarrkirche

Eindrucksvoll und eine besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest waren in der mit Kerzen illuminierten Pfarrkirche die Lieder der Gitarrengruppe mit dem Titel "Engel im Advent" und das besinnliche Adventssingen der lustigen Sänger aus Großbardorf. Inzwischen ist der Adventsmarkt auch zu einem großen Familientreffen geworden. Viele Besucher kennen sich und nutzen die Möglichkeit in weihnachtlicher Atmosphäre zu bummeln, sich zu unterhalten, zu informieren und zu kaufen. Einen Pakt schienen die Veranstalter mit dem Wettergott geschlossen zu haben, der Sonnenstrahlen schickte.