Auf idyllischen Wegen die Heimat entdecken

von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Beteiligt sind die Mitgliedsgemeinden aus dem Landkreis Bad Kissingen (Maßbach, Thundorf und Rannungen), aber auch Seubrigshausen ist in diesem Jahr ein Startpunkt für die Wanderung.

Wenn am Wochenende, 6. und 7. Mai, im Rahmen des "Waaghäuslefestes" in Ebertshausen die Wandersaison der Allianz durch den Landrat und Schirmherrn Florian Töpper eröffnet wird, ist die Sternwanderung wieder ein Höhepunkt.



Start in Seubrigshausen

Die Tour ab Seubrigshausen startet um 9 Uhr an der Kirche in Seubrigshausen und führt über Thundorf (10 Uhr am Rathaus) und Rothhausen (um 10.35 Uhr). In Thundorf verläuft die Strecke zum Burgberg und weiter Richtung Ratzengrund nach Rothhausen.

Auf der rechten Seite ist der frühere Galgen zu sehen, wo einmal die Gerichtsstätte der Herren von Thundorf (Centvögte) war. Eine geologische Besonderheit entlang der Strecke ist die Grenze zwischen Gipskeuper und Lettenkeuper, nahe der Spedition Menninger in Rothhausen.



Begleitung durch Wanderführer

Ab der Brücke geht es weiter auf der ehemaligen Bahntrasse Rottershausen-Stadtlauringen und durch den Lauergrund über die Ballingshäuser Höhe zum Zielort Ebertshausen. Geführt wird diese Tour von Alfons Ankenbrand (Seubrigshausen) und Ulli Berninger (Thundorf).

Die Tour ab Rannungen führt Hubert Stürmer und startet um 9.30 Uhr an der Tankstelle Weigand. Auf der Strecke werden Wanderer von Madenhausen (11.30 Uhr am See) mit genommen.

Die Wegstrecke führt am malerisch gelegenen Rannunger See vorbei. Es wird der "Brönnhof", ehemaliger US-Truppenübungsplatz (heute Nationales Naturerbe), gestreift. Am Mammutbaum vorbei geht es nach Madenhausen und weiter nach Ebertshausen.



Für die ganze Familie

Die Stern- und Familienwanderung ab Poppenlauer (9 Uhr am Backhaus) führt unter der Leitung von Roland Hochrein durch das Lauertal nach Maßbach. Von dort wandern die Teilnehmer zum Wochenendhausgebiet Schalksberg und weiter durch den malerischen Frühlingswald bis Ballingshausen. Ab hier verläuft die Stecke vorbei am Ellertshäuser See bis zum Ziel.

Die Tour Volkershausen beginnt um 9.30 Uhr ab Lindenhügel und führt über Ballingshausen (10.10 Uhr am ehemaligen Brauhaus) bis nach Altenmünster (10.45 Uhr am Pilgerhof). Vorbei am Spielplatz geht es zu den Fischteichen und in den Hambachsgrund. Unter der Leitung von Dieter Bardolf geht der Weg zum Hubertusdenkmals und zum alten Brauhaus in Ballingshausen. Angelaufen wird der 14-Heiligen-Bildstock in Richtung Altenmünster.

Die Tour verläuft weiter zum Ellertshäuser See, dem größten Badesee in Unterfranken, und von dort weiter bis nach Ebertshausen.