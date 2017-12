670 wollten gewinnen

Am Samstagmorgen in der Innenstadt: Blasmusik und ein

ungewohnter Menschenauflauf direkt vor dem Eingang des Rathauses bestimmten

das Bild. Viele Männer, Frauen und Kinder, die am Märchenratespiel des

Gewerbevereins Kaufhaus Mürscht teilgenommen hatten, wollten bei der

Ziehung der Preise mit dabei sein. Und viele von ihnen wurden nicht

enttäuscht und jubelten, als Oliver Schikora ihren Namen verlas, nachdem

die fünfjährige Glücksfee Lea ihre Teilnahmekarte aus der Box gezogen

hatte.



Insgesamt 670 Teilnahmekarten für das Märchenratespiel wurden dieses Jahr

bei den neun Annahmestellen im Stadtgebiet zurückgegeben. Die Teilnehmer

kamen nicht nur aus der Innenstadt und den Stadtteilen selbst, sondern auch

aus umliegenden Städten und Gemeinden einschließlich Bad Kissingen und Bad

Neustadt und einer sogar aus Finsterwalde im südlichen Brandenburg.



In den Schaufenstern von 15 Geschäften in der Stadt waren die Buchstaben

für das Lösungswort "Goldmarie" versteckt, die in die Teilnahmekarten

eingetragen werden mussten. "Mit der Resonanz sind wir wieder sehr

zufrieden, es zeigt, dass es gut angenommen wird und die Menschen gerne in

die Stadt zum Einkaufen kommen" kommentierte Oliver Schikora, Kassierer und

Schriftführer von Kaufhaus Mürscht, die hohe Zahl der Teilnehmer am

Märchenratespiel, das nun zum fünften Mal in der Adventszeit stattfand.

Zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Joa und

Beisitzerin Christine Schikora führte er bei der Verlosung der Preise

Regie.



Zu den Gewinnern zählt auch dieses Jahr wieder die städtische

Jugendmusikschule. Deren Leiter Thomas Reuß konnte eine Spende der

Geschäftsleute über 500 Euro entgegennehmen, die für die Aktion WIM ("wir

musizieren") bestimmt ist. Eine Bläsergruppe unter Leitung von Thomas Reuß

sorgte nicht nur für den musikalischen Rahmen der Ziehung der Gewinner. Sie

spielte zur Freude der Besucher an mehreren Stellen.



Wie war das Weihnachtsgeschäft in den Münnerstädter Geschäften in diesem

Jahr? Arno Reuscher, der Vorsitzende von Kaufhaus Mürscht, des hiesigen

Gewerbevereins also, meinte dazu "es war eher etwas verhalten, denn die

Adventszeit war für uns eine Woche kürzer als sonst. Der Heilige Abend und

der vierte Advent fallen ja dieses Jahr zusammen. Aber ansonsten sind die

Geschäftsleute schon zufrieden."

Viel wird darüber diskutiert, welche Auswirkungen das Internet für den

Handel hat, auch in Münnerstadt. Negative Folgen könne es zum Beispiel für

die Elektro- und Elektronik-Branche haben, wo man sich online gut

informieren könne, sagt dazu Arno Reuschel. Doch es gebe auch den

umgekehrten Trend, dass sich Interessenten zuerst im Internet schlau machen

und dann doch beim lokalen Einzelhandel einkaufen. Das sei weniger anonym,

es gebe keine Betrügereien durch nicht oder falsch gelieferte Ware, bei

Reklamationen sei der Händler vor Ort. Es gebe auch in Münnerstadt

Geschäfte, die ihre Waren und Produkte online anbieten. Reuschel nannte

hier als Beispiel das "Tintenfässchen". Man könne Bücher online bestellen

und sie ohne extra Portokosten am nächsten Tag dort in Empfang nehmen.

Kaufhaus Mürscht leistete auch im zu Ende gehenden Jahr 2017 einen

wichtigen Beitrag für das städtische Leben in Münnerstadt, betonte Arno

Reuschel. Es begann im Februar mit dem Faschingsfez auf dem Anger gemeinsam

mit der Kolpingfamilie. Der Ostermarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag

brachte viele Besucher in die Stadt.

Was bringen die verkaufsoffenen

Sonntage? Umsatzmäßig sehr wenig, aber sie seien gut fürs Image, weiß

Reuschel. Die Geschäftsinhaber hätten dann mehr Zeit, mit den Kunden ins

Gespräch zu kommen und diese seien auch entspannter. Das Stadtfest wurde

mit der Erstellung und Finanzierung eines Werbeflyers unterstützt. Die

dritte Biermeile beim Herbstmarkt war eine Aktion von Kaufhaus Mürscht. Zum

Weihnachtsmarkt wurde wieder ein Flyer herausgebracht. Das

Märchen-Ratespiel schließlich, das letzten Samstag zu mit der

Preisverleihung Ende ging, bildete den Schlusspunkt der Aktionen im Jahr

2017.



Wie geht es 2018 weiter? Die Veranstaltungen sind weitgehend im bewährten

Rahmen geplant, sagt Arno Reuschel. Im Januar bereits soll eine Neuauflage

des Flyers für die Münnercard erscheinen. Zum Ostermarkt ist eine neue

Auflage des Geschäfts- und Einkaufsführer vorgesehen. Und schließlich

meinte Arno Reuschel im Gespräch mit unserer Zeitung "ich bin sehr

gespannt, was sich in Sachen Stadtmarketing tut. Wir sind bereit,

zusammenzuarbeiten und zu unterstützen.



Gewonnen haben:

1. Andreas Simon (Münnercard über 100 Euro), 2. Anton Wüst (50 Euro), 3.

Maria Weis 80 Euro), 4. Josef Riffner (Josef Riffner (15 Euro), 5.

Joy Schimpfkäse (Finsterwalde 15 Euro), 6. Tim Bruckmüller (15 Euro),

7. Winfried Steuer (Bad Kissingen, 10 Euro), 8. Maximilian Zimmer (10

Euro), 9. Lorena Schlembach (Großwenkheim, 10 Euro), 10. Reinhold

Hofmann (Nüdlingen, 10 Euro), 11. Jacob Straub (10 Euro), 12. bis 16.

Preis (Münnercards über 5 Euro) Michael Stühler, Kilian Weidinger

(Reichenbach), Lorenz Weidinger (Reichenbach), Lotta Rößler, Lina

Rößler.

Die Preisträger, die bei der Ziehung am Samstag nicht dabei waren, können

Ihre Gewinne bei Eisen Krais, Veit-Stoß-Straße 25, Münnerstadt, zu den

üblichen Geschäftszeiten abholen.

Die Münnercards, die Kaufhaus Mürscht seit dem Jahr 2014 ausgibt, können in

65 Geschäften, Gastronomiebetrieben, Dienstleistern und Handwerkern in

Münnerstadt eingelöst werden.