2016 hat sich viel getan

von DIETER BRITZ

In der 20. und letzten Sitzung des Marktgemeinderates im zu Ende gehenden Jahr gab Bürgermeister Matthias Klement traditionsgemäß einen Rückblick auf die wichtigsten politischen und lokalen Geschehnisse und einen Überblick über einige geplante Maßnahmen, die das Gremium im neuen Jahr beschäftigen werden.

Der Bürgermeister erinnerte unter anderem an den Besuch des bayerischen Mitinnenministers Joachim Herrmann (CSU) anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des CSU-Ortsverbandes Maßbach und des dreißigjährigen Bestehens der Frauenunion. Beim Frühjahrsmarkt im April und bei der fränkisch-französischen Nacht im September konnten sich die örtlichen Einzelhändler und Dienstleister präsentieren. Im Mai waren Freunde aus der Partnerregion Cingal zu Gast. "Unsere Vereine bieten uns allen über das ganze Jahr verteilt zahlreiche attraktive Veranstaltungen und tragen so zu einem vielfältigen Dorfleben in unserer Gemeinde bei", betonte der Bürgermeister.

Kulturell herausragend seien die Aufführungen des Theaters Schloss Maßbach. Eine Bereicherung seien auch die Festspiele der Theatergruppe des Heimatvereins auf der Freilichtbühne in Poppenlauer.



Wieder macht ein Laden zu

Der Bürgermeister sparte auch negative Punkte nicht aus: "Leider schließt mit Peter Schads Schuhgeschäft ein weiterer Einzelhändler am Marktplatz in Maßbach zum Jahresende, was einen großen Verlust darstellt. Ich appelliere an alle, soviel wie möglich in unserer Gemeinde und nicht im Internet einzukaufen." An der Kindertagesstätte Lauerland wurde das Modellprojekt des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten "Einführung einer Frischeküche unter Verwendung von Bio/Regio-Lebensmitteln" abgeschlossen. Auch die Kindertagesstätte Maßbach wird von dieser Küche beliefert. Die Übernahme des Kinderhortes an der Grundschule durch die Kindertagestätte verlief reibungslos.

Größte Baumaßnahme im Jahr 2016 war die Sanierung der Ludwigsbrücke in Poppenlauer. "Die Baumaßnahme verlief nach Plan und das Ergebnis kann sich sehen lassen", freut sich Matthias Klement. Im nächsten Jahr sollen in Verlängerung der Brücke die Gestaltung der Ludwigstraße und des Dorfplatzes in Angriff genommen werden. Nach dem Ende der Freibadsaison begann die Erneuerung des Freibadgebäudes. Der Bauhof wurde dabei von zahlreichen Helfern, die vom Förderverein des Freibades organisiert wurden, tatkräftig unterstützt.



Dank an die Helfer

Der Bürgermeister dankte allen, die hier mithelfen. Dies zeige das große Interesse der Bevölkerung, diese Einrichtung zu erhalten. Die Mitarbeiter des Bauhofes seien auch bei der Erweiterung der Rettungswache stark eingespannt. "Hier wurde auf die gestiegenen Anforderungen des BRK reagiert, umso den Standort zu sichern", betonte der Bürgermeister. Ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Marktgemeinde sei die bereits abgeschlossene Vergrößerung und Modernisierung der beiden Einkaufsmärkte Norma und Rewe in Maßbach.

Der geplanten Erweiterung der Fotovoltaikanlage an der Autobahn A 71 stimmte der Marktgemeinderat nicht zu. Im kommenden Jahr wird er sich wohl mit "Suedlink", dem Erdkabel in Richtung Grafenrheinfeld, auseinandersetzen müssen. "Wir erfuhren, dass eine mögliche Variante durch unser Gemeindegebiet an der A 71 entlang führen könnte."



Vhs-Kurse vor Ort

2018 bekommt die Feuerwehr Maßbach ein neues Fahrzeug HLF 20. Gemeinsam mit der Gemeinde Oerlenbach wurde je ein Fahrzeug bestellt, das spart Geld. Sehr erfreulich für die Bürger ist, dass die Abwassergebühren von 1,49 auf 1,20 Euro pro Kubikmeter gesenkt werden konnten. Ab dem neuen Jahr ist die Marktgemeinde Mitglied der Volkshochschule Rhön und Grabfeld. Damit wird es wieder Kurse vor Ort geben.

Natürlich erwähnte Bürgermeister Klement auch das Thema Synagoge, das den Marktgemeinderat dieses Jahr mehrfach beschäftigte. Das Gebäude solle veräußert werden und der Marktgemeinderat müsse nun entscheiden, ob er diese "einmalige Chance" nutzen wolle. Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege, die die Synagoge besichtigt haben, seien begeistert und hätten Unterstützung zugesagt.

Auch personelle Veränderungen gab es: Der stellvertretende Bauhofleiter Gerhard Bronnsack ging in Ruhestand. Als Auszubildender im Bauhof kam Felix Frosch. Die Managerin der Allianz Schweinfurter Oberland, Julia Hafenrichter hat ihren Sitz ins Maßbacher Rathaus verlegt, da die Gemeinde Thundorf zur Sprechergemeinde wurde.