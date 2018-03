Müll auf dem Kapellenfriedhof

Der Kapellenfriedhof in Bad Kissingen ist ein kleines Schmuckstück für die Kurstadt. Nicht nur, dass man hier abseits vom Stress ein wenig Ruhe finden kann: Besucher können auch einen Ausflug in die Geschichte unternehmen, viele oft sehr alte Grabmale machen die wechselvolle Historie deutlich. Eigentlich eine kleine Perle, auf die man stolz sein sollte.

Doch Werner Eberth und seine elf Helfer, die sich ehrenamtlich mit viel Liebe um die Anlage kümmern, sind ziemlich sauer. "Seit letztem Herbst ist hier eine Vermüllung zu beobachten, die nicht tragbar ist", sagt Eberth. Bei einem Vor-Ort-Termin sieht man, dass nicht nur rund um das Küsterhaus allerlei Unrat liegt: Sogar mitten auf dem Gottesacker steht ein Einkaufswagen voller Müll.

Auf Nachfrage der Zeitung bei der Stadt Bad Kissingen sorgte dafür, dass der Kapellenfriedhof auf die Agenda genommen wird. Thomas Hack, in der Stadt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, sagte, dass die Entfernung des Unrats in Angriff genommen wurde. "Wenn dem so ist, dann pflegen wir die Grabanlagen natürlich gerne weiter", zeigt sich Werner Eberth von dieser Nachricht begeistert. Schließlich ist für sie ein schön hergerichteter Kapellenfriedhof eine Herzensangelegenheit. Und dieser weiterhin ein kleines Schmuckstück, das von jedem entdeckt werden kann.