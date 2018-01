Motorradfreunde unter neuer Führung

Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Carsten Pohlman zum neuen Vorsitzenden. Er folgt Christian Wehner nach, der zuvor auf ein erfolgreiches Jahr zurück geblickt hatte. Neben mehreren Motorrad Fahrsicherheitstrainings im Frühjahr waren vor allem die Sommerparty und die Veranstaltungen in Rottershausen ein großer Erfolg. Obwohl ein größerer Betrag an den Verein "Junge Helden", der sich für Organspende einsetzt, gespendet wurde, verkündete Kassenwart Volker Karch ein positives Ergebnis.



Nachfolger von Carsten Pohlman als stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Metzler. Volker Karch bleibt Kassenwart. Dominic Wells übernimmt den Posten des Schriftführers. Obwohl ein Mitglied den Verein verlassen hat, wurde mit der Neuaufnahme von Katja Klages der Mitgliederstand gehalten. Karsten Graefe und Andreas Ostermiller wurden einstimmig als neue Probemitglieder aufgenommen.



Die Planung für das 20.jährige Bestehen nahmen breiten Raum ein. Neben der Party am 4. August ist für Sonntag Vormittag ein Weißwurstfrühstück mit rockiger Blasmusik geplant.



Die Motorrad-Fans haben sich auch bereits etliche Termine für das kommende Jahr vorgenommen: Für Freitag, 30. März, ist ein Fischessen vorgesehen, für Dienstag, 1. Mai, ein Weißwurstfrühstück. Ihr Jubiläum feiern die Vereinsmitglied im Rahmen der Sommer-Party am Wochenende, 4. und 5. August.

Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Oktober, steigt das Clubwochenende am Totnantsberg, die Seasons-End Party folgt am Samstag, 20. Oktober. Das Jahr 2018 endet mit den Lutzland-Abenden in Rottershausen an den beiden Samstagen 8. und 15. Dezember.