Mittagsbetreuung kommt gut an

von BJÖRN HEIN

Um die verlängerte Mittagsbetreuung in der Mittelschule Bad Bocklet - Grundschule für das Schuljahr 2017/2018, ging es in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause. Kämmerer Patrick Köhnen informierte den Gemeinderat darüber, dass hier ein Vertrag mit der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) Schweinfurt abgeschlossen worden war. "Die verlängerte Mittagsbetreuung an der Mittelschule Bad Bocklet wird im laufenden Schuljahr nun bereits das fünfte Jahr in Folge betrieben", informierte Köhnen.

Anfänglich wurde im Schuljahr 2012/2013 eine Gruppe betreut, ein Jahr später seien es bereits zwei Gruppen gewesen. Für das Schuljahr 2017/2018 lägen bereits 27 Anmeldungen vor. "Die Betreuung erfolgt seit Beginn an durch die gfi Schweinfurt, was bisher auch zur vollsten Zufriedenheit der Eltern, Kinder und des Lehrerkollegiums erfolgt", freute sich Köhnen. Er musste aber mitteilen, dass das Schreiben vom gfi mit der Kalkulation und dem Kooperationsvertrag für das Schuljahr 2017/2018 aus unerklärlichen Gründen zuerst nicht beim Markt Bad Bocklet angekommen war. Anschließend wurden die Unterlagen per E-Mail neu versandt.

Nach dieser Kalkulation hebt die gfi ihre Personalkosten für die drei pädagogischen Kräfte von bisher 52 Stunden die Woche auf 53 Stunden an. "Die Kosten hierfür steigen von bisher 42 800 Euro auf 45 500 Euro ", so der Kämmerer. Die Verwaltungskostenpauschale habe man von 4000 Euro je Gruppe auf 3750 Euro je Gruppe herunterhandeln können. Der Zuschuss der Regierung von Unterfranken betrage unverändert 9000 Euro je Gruppe und auch der Elternbeitrag werde weiterhin konstant 50 Euro/ Monat betragen.



Gemeinde übernimmt Mehrkosten

"Demnach würde der, von der Gemeinde zu tragenden Fehlbetrag für das Schuljahr 2017/2018 20 600 Euro betragen, was eine Erhöhung von 1000 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht", sagte Könen. Da alle Beteiligten bislang mit der gfi und deren Personal sehr zufrieden seien, habe man auf die Einholung weiterer Angebote verzichtet.

Da die prüffähige Kalkulation und der Kooperationsvertrag erst während der Sommerpause des Marktgemeinderates vorlag und der Vertrag noch vor Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen werden musste, wurde der Vertrag als Eilentscheidung vom 1. Bürgermeister Andreas Sandwall genehmigt. Der Marktgemeinderat nahm die Information zur Kenntnis.

In der ersten Marktgemeinderatssitzung nach der Sommerpause ging es in Bad Bocklet dann auch um Bauanträge. Positiv beschieden wurde der Antrag auf eine isolierte Befreiung für die Errichtung eines Carports auf einem Anwesen in der Altenbergstraße in Großenbrach.

Genehmigt wurde auch der Antrag auf eine isolierte Befreiung für die Überdachung eines bestehenden Carports auf einem Anwesen am Madenbach in Bad Bocklet. Auch der Umbau eines Nebengebäudes als Altersruhesitz mit Terrassenanbau, Werkstatt und Hauswirtschaftsraum in der Straße "Zur Ölmühle" in Steinach kann nun erfolgen, der Gemeinderat stellte hierzu die Weichen.

In der Riemenschneiderstraße in Steinach kann außerdem das Vorhaben zur Neuerrichtung eines Balkons in die Tat umgesetzt werden.



Neubau genehmigt

Einstimmig einigte man sich darauf, in der Hauptstraße in Großenbrach den Neubau unter Erhalt des Fachwerks am Giebel und der Traufe mit Brennerei-Anbau zu genehmigen.

Auch dem Bauantrag, welcher in der Straße "Hinterm Schloss" in Aschach vorsieht, einen Wohnnebenraum mit Terrasse an ein bestehendes Einfamilienhaus anzubauen, wurde stattgegeben. Im Bereich der Bauleitplanung wurden ebenso Beschlüsse gefasst. Hierzu war Architekt Matthias Kirchner vor Ort, um den Gemeinderat über die Eingaben von außen dazu zu informieren, was schnell über die Bühne ging.



Flächennutzungsplan

Einstimmig nahm man den Feststellungsbeschluss für die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan des Marktes Bad Bocklet an. Außerdem kam es zu einem Satzungsbeschluss für die 5. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein für einen Teilbereich im Gemeindeteil Bad Bocklet.