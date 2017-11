Menschen durch die letzten Stunden begleiten

Mit einem feierlichen Aussendungsgottesdienst in der Nüdlinger St. Kilianskirche wurden acht ehrenamtlich engagierte Frauen und ein Mann in ihren Dienst in der Hospizarbeit bei den Maltesern eingeführt. Im Gottesdienst sprachen ihnen Nüdlingens Pfarrer Dominik Kesina und Festprediger Diakon Kim Sell (Bad Brückenau) Mut zu. Kim Sell war es auch, der den Hospizhelfern gesegnete Kreuze übergab.



Seit März 2017 hatten sie an einem zeitaufwendigen Vorbereitungskurs teilgenommen. Es geht bei der Hospizarbeit unter anderem um die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen, sowie um die Unterstützung ihrer Angehörigen. Sie bemühen sich, Leid mit zu tragen und Trost zu spenden. Falls nötig und gewünscht, vermitteln sie palliativpflegerische Beratung und Begleitung.



Im Festgottesdienst sprachen sie darüber, warum sie sich in der Hospizarbeit engagieren. Monika Dees geht es zum Beispiel vor allem darum, einsamen kranken Menschen zu helfen.



Bei manchen Sterbenden stellt sich die Frage, wie sie die letzten 24 Stunden ihres Lebens verbringen möchten. Sie wollen alles ordnen und geregelt wissen, oder noch einmal enge Freunde einladen, mit ihnen kochen und essen.



Eindrucksvoll war das besondere "Vaterunser-Gebet" in Form eines kritischen Dialogs, und die musikalische Umrahmung durch eine Blasmusik-Band von Malteser-Freunden aus Stangenroth. Am Ende der Eucharistiefeier stellten sich die neuen Malteser-Hospizhelferinnen und -helfer den Gottesdienstbesuchern vor.