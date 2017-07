Maßbach: Nach schwerem Motorradunfall - 20-Jähriger stirbt an Verletzungen

Nach einem schweren Motorradunfall am Sonntag zwischen Maßbach und Rothausen (Landkreis Bad Kissingen) ist der 20-jährige Unglücksfahrer nun an seinen Verletzungen gestorben. Der junge Mann war mit seiner Maschine offenbar alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Wie bereits berichtet, war der 20-jährige Motorradfahrer am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Staatsstraße von Rothausen in Richtung Maßbach unterwegs. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang von Maßbach, kam er laut Polizei von der Straße ab. Er stürzte und blieb in einer Wiese neben der Fahrbahn liegen.Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten den 20-Jährigen vor Ort, bevor er mit schwersten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Am Mittwoch erreichte die Polizei die Mitteilung, dass der 20-Jährige im Krankenhaus verstorben ist.Nach aktuellem Ermittlungsstand ist ein Fremdverschulden auszuschließen.