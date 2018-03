Manfred Rinker ist dem Soldatenbund seit 50 Jahren treu

Bei der Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft 1882 Aschach (SRK) wurde Manfred Rinker geehrt. Seit 50 Jahren ist er Mitglied im Bayerischen Soldatenbund und wurde mit einer Urkunde und einer Treue-Nadel ausgezeichnet. Vorsitzender Holger Heilmann freute sich, drei Neuzugänge in den Reihen der Kameradschaft willkommen zu heißen. In seinem Rückblick erwähnte er, das die SRK beim Rosenmontagsball in der Zehnthalle in Aschach den Einlass und die Garderobe. Groß war die Beteiligung an der Maibaumaufstellen. Beim Feldgeschworenentag hielt die SRK am Gefallenendenkmal eine Totenwache ab. Bei der Fronleichnamsprozession waren die Reservisten dabei, beim Volkstrauertag kam die vereinseigene Kanone zum Einsatz. An diesem Tag kümmerten sich die Mitglieder auch um die Fahnen und die Flammschalen am Gefallenendenkmal. Natürlich wurde ebenso die Kameradschaft gepflegt, so gab es im Herbst und Winter einen monatlichen Stammtisch.

Joachim Falkenberg, der Vereinsschießwart, teilte mit, dass die Schützengruppe (SG) der SRK Aschach derzeit aus 25 Mitgliedern besteht, darunter drei Böllerschützen. Beim Kreisvergleich sei die Kameradschaft mit zehn Teilnehmern vor Ort gewesen, insgesamt stehen 29 Starts in der Statistik. Aufgrund gesundheitlicher Probleme von Bezirksschießwart Gerhard Heilmann und ihm nahmen die Reservisten im vergangenen Jahr nur beschränkt an überörtlichen Wettbewerben teil. Falkenberg erläuterte, dass er auf verschiedenen Treffen die Interessen des Vereins vertrat.

Horst Krapf dankte als Vertreter der Marktgemeinde für die Aktivitäten des Vereins. Besonders freute ihn, dass die SRK aktiv Traditionen aufrecherhält, etwa beim traditionellen Abfeuern der Kanone im Rahmen von Gedenkveranstaltungen. Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes, Klaus Lutz, bescheinigte dem Verein vielfältige Aktivitäten und dankte für die geleistete Arbeit.