Männergang - ein Brauch mit Tradition

Schon vor 55 Jahren,also 1962, fand er erstmals auf Initiative von Helmut Hahn statt. Später übernahmen nacheinander Hermann Renninger, Heinz Beck, und Albrecht Renninger die Organisation.Nach dessen Tod im Jahr 2014 hielt sein Sohn Dominik Renninger als Vermächtnis gewissermaßen den Brauch am Leben.



In den Anfangsjahren war immer der Besuch der Windheimer Wallfahrtskirche Mariä Geburt mit Gebeten und Weihnachtsliedern ohne priesterlichen Beistand das vorrangige Ziel. Ab 1975 bis 2009 zelebrierte dann stets der damalige Ortspfarrer Georg Hirschbrich den Gottesdienst mit einer markigen Predigt für die aufnahmewilligen Männer. Ab 2010 übernahmen die Geistlichen von Bad Kissingen diese Aufgaben. Nach dem Gottesdienst gingen alle Teilnehmer in das Dorfgasthaus "Zur Linde" und genossen ein deftiges fränkisches Essen, bevor sie sich in verschiedenen Gruppen zum Kartenspielen verteilten. Manche traten spät am Abend bei Dunkelheit mit Taschenlampen den Heimweg an.



Heuer hatten sich am Morgen rund 40 Personen auf den eineinhalbstündigen Fußweg über Flurwege nach Windheim aufgemacht, darunter viele junge Erwachsene, zumeist aktive Fußballer der TSVgg Hausen. Dabei war man mit den älteren Herren zwanglos im Gespräch unterwegs, gewissermaßen eine Generationen verbindende Unternehmung. Die beiden ältesten Teilnehmer mit über 75 Jahren waren auch in der Vergangenheit fast immer dabei und konnten von manchen Episoden bei früheren Wanderungen mit Dauerregen, Schnee und Eisglätte berichten.



Spontaner Chorgesang

Nachdem zur Andacht in der Kirche noch weitere 30 Männer mit dem Pkw, zum Teil aus Altersgründen über 80 Jahre oder gehbehindert, hinzugekommen waren, begann der stattliche Männerchor spontan Weihnachtslieder zu singen, womit sie auch die Organistin Adelheid Back zunächst überraschten. Die 93-Jährige war aber sofort, auch ohne Vorbereitung, in ihrem Element und begleitete den Gesang auswendig und bravourös dank ihrer 75-jährigen Erfahrung als Organistin. Sie selbst war über den ungewöhnlichen Klangkörper der Männer sehr erfreut.



Nachdem Stadtpfarrer Gerd Greier das Gotteshaus betreten hatte, übernahm er den geistlichen Teil der Andacht mit der Lesung des Evangeliums, weihnachtlichen Texten und Anmerkungen zur besonderen Rolle des Hl. Josef in der damaligen Zeit. Das Lied "Stille Nacht..." beendete die eindrucksvolle Feier, wobei auch der verstorbenen Kameraden früherer Gänge und der verstorbenen Wirtsleute Mahlmeister gedacht wurde.

Gerade nach der hektischen Vorweihnachtszeit scheint dieser Brauch für die Beteiligten eine passende Gelegenheit zu sein, etwas zur Besinnung zu kommen und das Leben vorübergehend mal zu entschleunigen und auch die Zeit für ein Miteinander zu nutzen, das für die dörfliche Gemeinschaft notwendig ist. Im Wirtshaus war dann Geselligkeit angesagt, die eine stattliche Anzahl von 70 Männern gemeinsam mit Pfarrer Greier unter der gastfreundlichen Betreuung der Wirtsleute ausgiebig genießen konnte.