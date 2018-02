Löwen, Flamingos und Cocktails in Oehrberg

Die Ideen der Faschingsverrückten in Oehrberg sind scheinbar unerschöpflich. So waren am Faschingsdienstag lustige Kakteen, leckere bunte Cocktails, Strichmännchen, Dominosteine, Kraken, Flamingos und vieles mehr unterwegs.



"Häusler Boochbrunser" mit dabei

In ausgelassener Partylaune bei supergutem Wetter zogen die Narren durch das gesamte Dorf. Dem Zug hatten sich heuer die "Häusler Boochbrunser" mit einem Motivwagen angeschlossen, die nach 54 Jahren wieder mal "einen fahren" ließen. Dass es sich in Oehrberg gut feiern lässt, hatte auch ein schwarz Geschminkter spitzgekriegt, der seine doch schon etwas lädierten Rosen loswerden wollte. Jedoch mit sehr geringem Erfolg.



Endstation des Umzugs ist immer die Alte Schule. Dort ging die Party weiter, bis der Fasching begraben wird.