Leser nutzen immer öfter moderne Medien

Leiter Hubert Ziegler trug in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen Jahresbericht vor und erläuterte die wichtigsten Zahlen. Die Entleihungen betrugen 14 249, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1200 bedeutete. "Davon waren 2660 Downloads via Onleihe", sagte Ziegler, der auch auf die verstärkte Nutzung moderner Medien seitens der Leser hinwies.



Der Bestand an Medien beträgt derzeit 8.893. 560 Medien wurden aussortiert und 380 wurden neu eingekauft. Der Büchereileiter ergänzte, dass im Verbund den Lesern 30 566 Medien online zur Verfügung stehen. Die Einnahmen der Bücherei bezifferte der Leiter mit 2902 Euro; die Ausgaben für Medien waren 6009 Euro, einschließlich der Summe für E-Medien, die 640 Euro betrug. Für Präsentationsmöbel wurden 5154 Euro ausgegeben. Dafür gab es einen Zuschuss von 1700 Euro.



Aktive Leser gab es im Jahr 2017 mit 459 zwanzig weniger als im Vorjahr. Etwa 4000 Leserbesuche gab es in der Bücherei direkt. Neuanmeldungen wurden für Nüdlingen 71 verzeichnet und Onleihe-Allianz-Anmeldungen gab es 40. Die Zahl der Onleihe-User belief sich auf 143.



Neues Konzept für Schulkinder nötig

Als wesentlichen Aspekt der Büchereiarbeit bezeichnete der Leiter die Leseförderung. Er verwies auf den "Leseführerschein" für Vorschulkinder. Da die Haupt-/Mittelschule 2017 nach Münnerstadt ausgelagert worden sei, werde ein neues Konzept für die Zusammenarbeit mit der Schlossbergschule nötig. Für die schulische Ganztagesbetreuung gebe es spezielle Angebote, sagte Ziegler.

An der Reihe "Der Besondere Film" soll festgehalten werden. Zu dieser Filmreihe kamen 50 Besucher für vier ausgewählte Filme.



Termine 2018

In seinem Ausblick auf das Jahr 2018 erwähnte Hubert Ziegler die Autorenlesung des Thrillers "Herzschlag der Gewalt" durch den in Nüdlingen wohnenden Verfasser. Auf dem Allianz-Tag am 26. Mai in Bad Bocklet werde die Gemeindebücherei Nüdlingen vertreten sein. Durch "Tip-Toi-Bücher" ergebe sich ein Lerneffekt. Drei- bis Siebenjährige könnten spielerisch an die neuen Medien herangeführt werden.



Trotz der verstärkten Mediennutzung appellierte der Büchereileiter an die Leser, gelegentlich die Räume der Gemeindebücherei aufzusuchen. Hubert Ziegler sagte dem Bücherei-Team und dem Bürgermeister für die Unterstützung herzlichen Dank. Am Ende des Berichts dankte Bürgermeister Harald Hofmann dem Leiter der Gemeindebücherei für sein außerordentliches Engagement.