Lernen, Lachen, Ausprobieren und Begabungen entdecken

Für den Zeitraum März bis August 2018 hält die Kinder- und Jugendakademie Saaletal (KJA) des Förderverein Gesundheitszentrum Bad Kissingen für junge Forscher und Entdecker von etwa sechs bis zwölf Jahren ein vielfältiges Programm bereit. Insgesamt 27 Erlebnisse und Begegnungen, alle mit einem anspruchsvollen Hintergrund, lassen keine Langeweile aufkommen.



Technik-Freaks kommen am Samstag, 10. März, unter dem Titel Spaß - Technik - Teamwork auf ihre Kosten. Was passiert, wenn aus zwei Zahnbürsten eine Kugelbahn wird und eine Blechdose als Sprungbrett für Bowlingkugeln den Kofferrahmen sprengt? Dann ist eine verrückte Maschine am Laufen. Zunächst braucht es aber eine Menge Tüftler mit raffinierten Ideen und Spaß am Detail, um die Reaktionskette in Gang zu bringen.



Weiter geht es im Programm unter dem Thema "Meine erste PowerPoint-Präsentation" am Montag, 12. März. Hierbei handelt es sich um einen Zwei-Tages-Kurs, der montags jeweils von 17.30 bis 19 Uhr stattfindet. Dabei erfahren Schüler ab acht Jahre, wie ein interessantes und anschauliches Referat vorbereitet, eingeübt und begeisternd vorgetragen werden kann.



Lesen ist, wie in eine Zauberwelt einzutauchen. Lesen bedeutet Spannung, Abenteuer, Fantasie, Schmunzeln und manchmal pures Glück. Das erfahren die Teilnehmer des Kurses "Lesezauber, der am Samstag, 17. März, stattfindet. Wer gut lesen kann, hat viele Vorteile im Alltag und in der Schule. Doch was kann man tun, damit Lesen Spaß macht? Im Kurs erhalten Schüler der 1. oder 2. Klasse Unterstützung beim Aufbau ihrer persönlichen Lesefähigkeit, Tipps, Ermutigungen und Anregungen.





Urgemütlich finden nicht nur die Eulen ihr Turmzimmer im Heimatmuseum in Nüdlingen, sondern auch die vielen Besucher des dort beheimateten Eulenmuseums. Am Samstag, 17. März, von 10 bis 12.30 Uhr lassen sich Kinder ab acht Jahre von der großen Eulenschar mit mehr als 3000 Exemplaren aus aller Welt und aus unterschiedlichsten Materialien inspirieren. Anschließend formen die Teilnehmer in der Töpferwerkstatt von Sigrun Schottdorf aus Ton ihr eigenes kleines Kunstwerk.



Das sind nur die Kurse im März. Was man in den folgenden Monaten noch so alles bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal unternehmen kann, ist nachzulesen auf der Homepage unter www.kja-saaletal.de. Dort kann man sich auch für die Kurse anmelden. Das Programmheft ist in der Geschäftsstelle in der Salinenstraße 4a erhältlich und liegt außerdem in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Banken, Ärzten und diversen Geschäften aus.