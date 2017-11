Landkreise verlängern Zusammenarbeit

Mit der Unterzeichnung einer Anschlussvereinbarung haben Landrat Thomas Bold (Landkreis Bad Kissingen) und Landrat Florian Töpper (Landkreis Schweinfurt) die Zusammenarbeit der beiden Landkreise im Bereich der Abfallwirtschaft für weitere zehn Jahre besiegelt. Die bestehende Zweckvereinbarung zwischen dem Kommunalunternehmen (KU) des Landkreises Bad Kissingen und dem Landkreis Schweinfurt läuft bereits seit acht Jahren und wurde nun vor Ablauf zum Ende dieses Jahres bis Ende 2027 verlängert.



Biomüll-Verwertung

Die Zusammenarbeit betrifft im Wesentlichen die Sicherstellung einer hochwertigen Verwertung des Biomülls aus Biotonnen über die hochmoderne Vergärungsanlage am Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rothmühle im Landkreis Schweinfurt. Die kommunale Partnerschaft beinhaltet aber auch die gegenseitige Unterstützung bei der Entsorgung anderer Abfälle.

"Von dieser Zweckvereinbarung profitieren die Bürgerinnen und Bürger beider Landkreise, weil sie weiterhin langfristig eine kosteneffiziente und ökologisch hochwertige Verwertung des Biomülls gewährleistet", sagt Landrat Töpper. Dem stimmt auch Landrat Bold zu: "Für unser KU wäre eine eigene Biomüllvergärungsanlage wegen der zu geringen Menge von ca. 8600 Tonnen pro Jahr nicht wirtschaftlich zu betreiben. Mit dem Landkreis Schweinfurt aber haben wir in diesem Bereich einen zuverlässigen, regionalen Partner an unserer Seite."

Durch den Einsatz des Müllsheriffs bei der Biomüllsammlung durch das KU werde hochwertiger Biomüll mit sehr geringen Störstoffanteilen ans AWZ geliefert, so Bold. So profitieren die Bürger beider Landkreise weiterhin durch diese für beide Seiten effektive Zusammenarbeit. Und nicht zuletzt ist auch die Umwelt der große Gewinner: Kurze Transportwege, effiziente Energiegewinnung (Strom und Wärme) durch hochwertige Technik und dadurch erhebliche CO2 -Einsparung bieten beste Möglichkeiten zu einem spürbaren aktiven Klimaschutz.

?Das Biogut, das in der Anlage am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle verarbeitet wird (rund 25 000 Tonnen pro Jahr) hat einen Energiegehalt von umgerechnet ca. 1,8 Millionen Liter Diesel, der durch die Vergärung sinnvoll genutzt werden kann. Mit der erzeugten Energie können ca. 2000 Haushalte mit Strom versorgt werden. So werden insgesamt ca. 5200 Tonnen des Klimagases CO2 pro Jahr eingespart. red