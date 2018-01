Landkreis Bad Kissingen: Frau nach Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall in Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen am Donnerstagnachmittag, wurde eine Frau schwer verletzt.Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem VW-Fox von einem Grundstück aus in die übergeordnete Forstmeisterstraße ein, um die Straße in Richtung Aschach geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden in Richtung Lauter fahrenden Mercedes, A-Klasse. Der Fahrer des Mercedes versuchte noch auszuweichen und durch starkes Bremsen den Unfall zu vermeiden, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er den VW im vorderen Bereich der Fahrerseite erfasste.Dabei erlitt die Fahrerin des VW so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ihre beiden im VW sitzenden Enkel kamen ebenso wie der Mercedes-Fahrer mit einem Schock davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich auf ungefähr 13.000 Euro belaufen dürfte. Die Feuerwehren aus Burkardroth sicherten die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr.