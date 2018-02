Künstlerworkshops in Bad Kissingen

Auch in diesem Sommer veranstalten die Städtische Volkshochschule und das Museum Obere Saline wieder verschiedene Künstlerworkshops. Vier namhafte Künstler geben ihr fundiertes handwerkliches Können an Kunstinteressierte weiter. Im einzigartigen Ambiente der Oberen Saline können die Teilnehmer gemeinsam mit den Künstlern arbeiten, Anregungen erhalten, Erfahrungen austauschen, ihr künstlerisches und kreatives Potenzial erschließen und ausbauen.Den Anfang macht vom 31. Mai bis 3. Juni das Nüdlinger Künstlerehepaar Wolfgang und Wiltrud Kuhfuß mit seinem Workshop "Experimentelle Malerei, Zeichnung, Installation". In diesem Jahr lautet das Thema "Verletzt (sein)". Es ist die Beschreibung von Ideen, Befindlichkeiten, die zu malerischen oder zeichnerischen Kompositionen werden. Alle Ideen und Werkstoffe lassen sich verwenden, die Werkzeuge sind frei wählbar.Der Workshop "Holzbildhauen" steht vom 8. bis 10. Juni im Programm. An drei Tagen fertigen die Teilnehmer eine Skulptur nach eigenem Entwurf plastisch aus einem Stück Holz an. Dabei kann man sich aus der Formenvielfalt der Natur oder von Alltagsgegenständen inspirieren lassen oder abstrakte Formen erschaffen. So können die Techniken des Holzbildhauens angewendet und eingeübt werden. Die Leitung hat die Holzbildhauerin, Schreinermeisterin und Restauratorin Kathrin Hubl.Weiter geht es vom 15. bis 17. Juni mit dem Workshop "Steinbild-hauen" des Bildhauers und Geigenbaumeisters Reinhard Kraft, wo jede(r), auch ohne Themenvorlage, das bildhauerische Arbeiten in Stein kennenlernen oder vertiefen sowie sein persönliches Thema finden kann. Man lernt das Material und den Umgang mit dem Bildhauerwerkzeug kennen und kommt im kreativen Schaffen zu sich selbst.Vom 22. bis 24. Juni schließlich weiht die Künstlerin Kathrin Hubl in das Porträtzeichnen und anschließende Porträtmodellieren ein. Dieser Workshop richtet sich an alle, die Freude am Beobachten haben sowie zeichnen und modellieren möchten.Nähere Informationen und Anmeldung bei der Städtischen Volkshochschule, Tel. 0971/807-1210 und im Internet unter www.vhs-badkissingen.de