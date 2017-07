Kreis Bad Kissingen: Torte löst Unfall in Oberthulba aus

Wie die Polizeiinspektion Hammelburg berichtet, fuhr am Donnerstagabend eine 33-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Straße "Zum weißen Kreuz", welche nach links abbiegt und in die Hammelburger Straße mündet. Beim Abbiegen nach links wollte die Fahrerin nach eigenen Angaben eine auf dem Beifahrersitz stehende Torte festhalten, damit sie nicht vom Sitz fällt.



Dabei verriss die Frau jedoch das Lenkrad so stark, dass sie dem entgegenkommenden Fahrzeug auf dessen Straßenseite entgegenkam. Der Fahrer wich dem Auto der Frau aus und fuhr auf den kompletten Gehweg. Doch auch das konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.



Nach dem Unfall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des der Frau entgegenkommenden Fahrzeugs wurde im Anschluss von seiner Frau ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.