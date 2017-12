Kreis Bad Kissingen: Spinne verursacht Autounfall

Am Samstagnachmittag ist es im Kreis Bad Kissingen zu einem Unfall gekommen, dessen Ursache nicht alltäglich war.



Wie die Polizei berichtet war eine Autofahrerin auf der B 287 von Euerdorf in Richtung Hammelburg unterwegs, als sich vor ihrem Gesicht gerade eine kleine Spinne abseilte. Durch deren Entfernung war sie kurz abgelenkt und bemerkte deshalb zu spät, dass das vor ihr fahrende Auto seine Geschwindigkeit verringerte um nach rechts in den Schleifweg abzubiegen.



Beim folgenden Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der Wagen der Verursacherin war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.