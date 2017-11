Kontinuität schafft Vertrauen

Die einen konnten ein Jubiläum feiern, die anderen gehen in den Ruhestand. Immer seltener finde man Arbeitsverhältnisse von mehreren Jahrzehnten, sagte Oberbürgermeister Kay Blankenburg. Anders sehe das bei der Stadt Bad Kissingen aus. "Vieles ist hier bestehen geblieben. Die Verwaltung arbeitet auch personell sehr kontinuierlich. Und das ist wichtig, damit eine Kommune, ein Land und der Bund funktionieren können." Für beständige Arbeitsverhältnisse sei auch der Arbeitgeber in der Pflicht und müsse seine Mitarbeiter gut behandeln.



"Es ist toll die Jubiläen zu feiern. Die Verabschiedungen jedoch - jedem sei der Zugewinn an Freizeit gegönnt - hinterlassen ein seltsames Gefühl, weil ein Kollege weg geht", sagte Oberbürgermeister Kay Blankenburg. Wie es Tradition ist, überreichte er den Jubilaren ein kleines Präsent, eine Dankesurkunde der Stadt Bad Kissingen sowie eine Dankes- beziehungsweise Ehrenurkunde des Freistaats Bayern.