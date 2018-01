Alle Altersklassen durften mitmachen, beim Kinder-Faschingsumzug in Poppenroth. Dafür brauchte es keine großen Vorbereitungen, von wegen Wagenbau oder Kostüme für ganze Gruppen. Jeder kam einfach in seinem Wunschkostüm.



Die Poppenrother Musikanten unter der Leitung von Sascha Pfrang ließen es sich nicht nehmen, mit dem richtigen Takt den Kinder-Gaudiwurm anzuführen. Neben den Kindertanzgruppen des FC nahmen auch die Blauen Funken aus Hammelburg am Umzug teil. Viele Eltern begleiteten ihre Kinder in bunter Verkleidung.



Neben den Gruppen gab es dann doch noch einen Wagen mit Stern, Eigenbau Marke Felix, in dem die kommenden Sportwagenpiloten ihr erstes Training absolvieren konnten. Der Faschingszug endete am Sportzentrum, wo ein zünftiger Kinderfasching mit Showtänzen, Musik, Spielen und spezieller Kinderbar stattfand.