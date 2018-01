Kennenlernen und Ausprobieren an der Montessori-Schule in Sandberg

Während sich der Informationsabend an interessierte Eltern richtete, die ihre Kinder in die Montessori-Schule schicken möchten, gab der Tag der offenen Tür den künftigen Schülern und ihren Eltern die Gelegenheit, vor allem das besondere pädagogische Montessori-Material kennen zu lernen und auszuprobieren. Natürlich gab es auch die Gelegenheit mit Montessori-Eltern und Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.



Jahrgangsmischung, hohe Anschaulichkeit des Lernstoffs und Handlungsorientierung, Verzicht auf Zensuren sowie individuelle Förderung durch zwei Pädagogen pro Klasse sind einige der Kennzeichen des Schulkonzeptes. In den Klassenzimmern gab unterschiedliche Darbietungen. Da konnten die Besucher "König Addition und Räuber Subtraktion" kennen lernen, es gab Wortarten-, Lese- und Schreibübungen, Globus- und Atlasarbeit sowie Fremdsprachen. Diverse Mitmachaktionen, wie beispielsweise Steinmalerei , waren organisiert worden sowie Informationsstände des Vorstandes, der Schulleitung und der Schüler.