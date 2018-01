Kammermusikwettbewerb in Bad Königshofen

Herausforderungen mit Glücksmomenten nannte der Präsident des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Manfred Ländner, den diesjährigen Kammermusikwettbewerb für alle vier Regierungsbezirke des Nordbayerischen Musikbundes. Den Nordbayerischen Musikbund nannte er einen jugendlichen Verband, denn von den 45 000 Musikern sind rund 60 Prozent junge Menschen.



Der Landesentscheid findet im März in Aschheim statt. Michael Botlik, Bundesjugendreferent des NBMB und Bezirksjugendreferent Oberfranken, sagte, dass es acht Wertungsrichter gab. "Alle allerdings haben Eure Leistungen als nicht gut bezeichnet, sondern als sehr gut und ausgezeichnet." Die Teilnehmer erreichten allesamt 92,5 Punkte und mehr und haben damit die Weiterleitung zum Landesentscheid "in der Tasche". Es sei eine große Ehre, dort den Nordbayerischen Musikbund zu vertreten.



Bundesdirigent, Professor Ernst Oestreicher, Leiter der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen, dankte den Verantwortlichen, dass sie für den Kammermusikwettbewerb wieder die Räumen der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen ausgewählt hatten. Gerne stelle man diese dafür zur Verfügung, ebenso den Orgelsaal für das Abschlusskonzert mit der Urkundenübergabe. Kurz streifte er die Zukunft der Schule und erwähnte den Neubau der Schule. Spätestens beim übernächsten Kammermusikwettbewerb sei man in neuen Räumen, sagte er.



An die 30 Ensembles aus ganz Nordbayern hatten sich für den Kammermusikwettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen qualifiziert. Aus dem Landkreis Bad Kissingen kamen der Musikverein Katzenbach, der mit 96 von 100 Punkten mit ausgezeichnetem Erfolg abschnitt und Verbandsieger wurde. Querflöte: Anna Ehrenberg und Tina Schoch, Klarinette: Pia Schoch. Hinzu kam das Posaunen Trio des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen mit 94 Punkten und einem "ausgezeichnetem Erfolg". Die Teilnehmer: Luca Ehrenberg, Jonas Greubel und Paul Metz. Mit dabei waren Holzbläser, Querflötentrios, Blechbläser, Schlagzeuger und gemischte Besetzungen.



Die 250 Teilnehmer hatten bereits einen anstrengenden und fordernden Weg hinter sich. Für den Verbandsentscheid qualifiziert hatten sie sich durch den Bezirksentscheid im Dezember 2017. Für den Kammermusikwettbewerb in Bad Königshofen studierten sie ein anspruchsvolles Programm ein. Die Stilrichtungen der Vorträge waren für die Jurymitglieder denn auch ganz unterschiedlich: Von barocker Musik über romantisch-virtuose Werke bis hin zu neuer und experimenteller Musik war alles dabei. Immerhin trafen sich zu diesem Wettbewerb die besten Ensembles des Nordbayerischen Musikbundes in Bad Königshofen.



Das Prädikat für die Besten ist der Titel "Verbandssieger". Notwendig waren dafür in der jeweiligen Altersgruppe und Kategorie mindestens 93 von 100 möglichen Punkten. Damit war die Hürde ziemlich hoch gelegt.



Mit 99 Punkten erreichte das Holzbläserquintett der Kreismusikschule Bamberg die höchste Wertung, gefolgt von "Petit Quatuor" von der Musikkapelle Ursensollen mit 98 Punkten und dem Klarinetten-Trio Dietenhofen vom 1. Europamusikzug Dietenhofen e.V. sowie dem Holzbläser-Trio der Musikschule Volkach mit jeweils 96,5 Punkten. Die Teilnehmer kamen weiterhin aus Strullendorf, Bischberg, Bamberg, Zapfendorf, Bad Kissingen, Neustadt/Aisch, Heroldsbach, Forchheim-Buckenhofen, Laufach, Buttenheim, Ursensollen, Willanzheim, Katzenbach, Herzogenaurach und Gebenbach.