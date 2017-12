Kämpfer und Kräher unter den Zwergen

Über 100 verschiedene Zwerghuhnrassen listet der Bund deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) inzwischen. So lang wie die Liste ist, so unterschiedlich ist auch die Herkunft des Federviehs. Hauptverbreitung ist zwar Mitteleuropa mit Deutschland, Holland und Belgien an der Spitze, spezielle Rassen werden aber auch in USA, China und Japan gezüchtet. Fast noch interessanter sind die Namen der einzelnen Rassen, die oft schon vieles über die Tiere verraten: der Altenglische Zwerg-Kämpfer, das Appenzeller Zwerg-Barthuhn, ein Bergischen Zwergkräher, ein Zwerg aus Yokohama und sogar ein Deutsches Zwerg-Reichshuhn sind in der aktuellen Liste des BDRG gelistet. Nicht alle Sorten und Rassen waren bei der in Nüdlingen abgehaltenen Hauptsonderschau der seltenen Zwerghühner ausgestellt, aber die 64 Aussteller aus immerhin drei Ländern präsentierten den Prüfern immerhin 736 Tiere. Sie boten damit in der Vereinshalle des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Nüdlingen einen wohl einzigartigen Einblick in die Welt dieses Sondervereins unter dem Dach der Kleintierzüchter. So sprach Ausstellungsleiter und Vorsitzender des KTZV Rainer Wilm den Dank an alle Züchterkollegen aus, die es erst ermöglicht haben, dass der Sonderverein der seltenen Zwerghühner hier in Nüdlingen zum ersten Mal seine Hauptsonderschau durchführen konnte. Den Worten seines Vorsitzenden konnte sich sein Stellvertreter Volker Meier nur anschließen - er stellte die positive Unterbringung von Tieren und Züchtern in den Vordergrund seiner Ausführungen. Nüdlingens Bürgermeister Harald Hofmann, der die Ausstellung offiziell am Samstagnachmittag eröffnete, ließ die anwesenden Züchter wissen, dass der Kleintierzuchtverein zwar nicht der größte Verein in Nüdlingen sei, jedoch einer der aktivsten. Dies zeige schon der Bau des Vereinsheimes mit Ausstellungshalle, die Platz für mehrere hundert Tiere biete. Diesen Bau hätten die Züchter vor wenigen Jahren selbstständig und ohne finanzielle Hilfe der Gemeinde hochgezogen. Lediglich beim Grunderwerb sei die Gemeinde mit eingesprungen. Die nächste Ausstellung beim Nüdlinger Kleintierzüchterverein findet bereits am kommenden Wochenende statt. In einer Hauptsonderschau werden "Nürnberger- und fränkische Farbentauben" präsentiert und prämiert.