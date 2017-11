Jung und alt mit Begeisterung dabei

Zu insgesamt 16 Einsätzen ist die Feuerwehr Römershag im vergangen Jahr ausgerückt. Das berichtete 2. Kommandant Frank Will in der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Breitenbach. Dazu gehörten die Verkehrsabsicherung bei Unfällen, die Rettung von Menschen, Vermisstensuchen, die Beseitigung von Ölschäden, Kleinbrände, Kontroll- und Instandsetzungsarbeiten nach Unwettern und Fehlalarmierungen.

Jugendwart Jürgen Scheller gab einen kurzen Überblick über seine Abteilung. Besonders erfreut zeigte er sich über die steigenden Mitgliederzahlen. Vier Jugendfeuerwehrleute vollendeten ihren 16. Geburtstag, womit sie ab sofort bedingt mit zu Brandeinsätzen ausrücken dürfen.

Auch die in diesem Jahr konnte die Freiwillige Feuerwehr Römershag ihre Atemschutzgruppe mit einer weiteren Atemschutzgeräteträgerin auf nunmehr vier Atemschutzgeräteträger/innen vergrößern.

Kevin Scheller informierte anschaulich, über die durch ihn und René Ape und Bruno Will bei der Feuerwehr Römershag ins Leben gerufen Ü18-Gruppe. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, werden hier besonders schwierige Übungen, wie Eisrettung, Tiefen- und Höhenrettung, Rettung aus schwierigem Gelände, Erste-Hilfe, oder das Absichern einer Einsatzstelle geübt.

In seinem Jahresbericht zeigte sich Vereinsvorsitzender Karl Knüttel zufrieden. Außerdem ehrte er Hans Josef Will für seine 60-jährige Mitgliedschaft, und Werner Griebel für 65-jährige Treue zur Feuerwehr. Der Kassenbericht fiel positiv aus.

2. Bürgermeister Jürgen Pfister sagte, dass Feuerwehrleute ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt ausüben und relativ viel Verantwortung tragen. Er versprach, dass die Stadtverwaltung stets die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellt.

Kreisbrandinspektor Marco Brust lobte die Jugend.Sie imponiere ihm mit ihrer gewissenhaften Teilnahme an Übungen, Lehrgängen und Prüfungen. Brust erklärte auch, dass sich die Arbeit der Feuerwehren geändert habe. Sie sei zunehmend Dienstleister, da die Feuerwehren auch zu Einsätzen gerufen werden, die früher in Nachbarschaftshilfe oder von der Familie geleistet wurden.

Auch 1. Kommandant Michael Krug lobte die Jugendfeuerwehr. Er hoffe, dass die Bereitschaft zur Ausbildung zum Atemschutzträge, noch von viel mehr aktiven Kameraden in Anspruch genommen wird, erklärte er in der Versammlung. red