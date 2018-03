Jugend will Treffpunkte selbst gestalten

Auf Initiative des Gemeindejugendpflegers Manuel Müller (Pro Jugend Landkreis Bad Kissingen e.V.) und der beiden Jugendbeauftragten der Gemeinde Oerlenbach, Michael Bambach und Nils Seidl, wurden alle Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren zu einer "Jugendversammlung" schriftlich eingeladen. 24 Jugendliche kamen in den "Clubraum" des Pfarrsaals in Oerlenbach.



Im Rahmen eines "Stationen Workshops" hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, zu den Themen: "Freizeitflächen", "Die Jugend feiert" und "Zukunftswerkstatt: Dorfgestaltung" ihre Ideen und Meinungen im positiven sowie im negativen Sinne einzubringen. Jeder Jugendliche durchlief alle drei Stationen, so dass die Chance gegeben war, an jedem Schwerpunkt mitzuarbeiten. Nach einer aktiven und ideenreichen Mitarbeit aller Anwesenden wurden zu jedem Schwerpunkt zahlreiche Stichpunkte gesammelt, wie z.B.: neue Jugendräume, Skateranlage, Ferienprogramm.



Diskussion um neue Räume

Bei der anschließenden Zusammenfassung hatten die Jugendlichen dann noch Zeit, über ihre Fragen und Meinungen mit Oerlenbach's Bürgermeister Franz Kuhn und einigen Mitgliedern des Gemeinderates zu diskutieren. Eine rege Diskussion fand zur Neuentstehung der beiden Jugendräume statt. Ein Jugendraum entsteht zur Zeit im Keller des Schulgebäudes in Ebenhausen, der andere im teilweise neu generierten Bauhof in Oerlenbach. Bei der Gestaltung der Räume möchten die Jugendlichen aktiv mitarbeiten, so dass sie ihre Ideen mit einbringen und verwirklichen können.



Des Weiteren wurden WhatsApp-Gruppen mit den Jugendlichen erstellt, um den Austausch zwischen der Jugend und den kommunalen Vertretern zu vereinfachen, um somit effektiver mit der Jugend zusammenarbeiten zu können.



Als Fazit halten die Verantwortlichen fest, dass die anwesenden Jugendlichen alles in allem zufrieden in der Gemeinde Oerlenbach leben. Es bedarf nicht viel, um ihr Leben in den einzelnen Ortsteilen noch spannender und interessanter zu gestalten. Ein Dank gilt der Gemeinde, die einen kleinen Imbiss sowie Getränke bereitstellte. Michael Bambach