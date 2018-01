Jubiläumstournee startet in Bismarcks Basement

Ihre "Celebrating 20 Years on Tour" starten sie am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr in Bismarcks Basement im Museum Obere Saline in Bad Kissingen. Der Museumskeller ist zugleich einer der ersten kleinen, aber feinen Orte zu Beginn ihrer musikalischen Karriere, in den sie im Laufe der Jahre immer wieder gerne zurückgekehrt sind und die Zuhörer begeistert haben.



Die Liste der Auszeichnungen kann sich sehen lassen, unter anderem der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Prix de L'Académie du Jazz Paris, Swinging Hamburg Jazz Award, Downbeat (USA) 4 Stars, Grand Prix du Disque de Jazz, Keeper Of The Flame.



Inzwischen füllen die vier Meisterswinger große Konzerthallen. "Echoes of Swing" überzeugt nicht nur mit einem Repertoire an zeitgemäß aufbereiteten Klassikern, sondern bietet auch eine humorvolle Bühnenpräsentation. Karten gibt es über die Tourist-Information im Arkadenbau und an der Abendkasse.