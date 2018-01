Johannes R. Köhler schließt nach 35 Jahren sein Musikgeschäft

Die Umzugskartons wurden bereits in den vergangenen Tagen gepackt, zum Wochenende soll Schluss sein: Der Garitzer Komponist und Dirigent Johannes R. Köhler schließt nach 35 Jahren seinen Musikladen in der Unteren Marktstraße. Von hier aus hat der inzwischen 84-Jährige seine sanften Kompositionen unter dem Markennamen "Musik zum Streicheln" erfolgreich vermarktet. Als Gründe für die Schließung gibt Köhler private Gründe an. Den Onlineversand seiner CDs wolle er aber weiterführen.



