Jetzt dürfen Hunde auch golfen

Viele gute Nachrichten hatte Franz-Josef Schäfer - nach drei Jahren im Amt wieder zum Präsidenten des Golfclubs Bad Kissingen gewählt - bei der Mitgliederversammlung im Gepäck. Darunter: Bronze im Qualifizierungsverfahren "Golf & Natur" und die Erlaubnis, dass Hundehalter ihre Tiere künftig zum Golfen mitnehmen dürfen - unter Vorbehalt.



In seinem Bericht verwies der Präsident auf die in den letzten drei Jahren erzielten Erfolge und Leistungen des Clubs für die Mitglieder und der Attraktivität des Sportangebotes. Der Schatzmeister Jürgen Hohmeier konnte einen fast ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2017 vorlegen und präsentierte einen positiven Haushaltsplan für das Jahr 2018 zur Genehmigung durch die Mitgliederversammlung. Das langjährige Mitglied im Vorstand, Karl Schätzle, anfangs als Mens Captain und dann als Spielführer, verabschiedete sich nach zwölf Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den Golfclub aus dem Vorstand. Ebenso auch Ehrenmitglied und Vorstand Peter Venohr, der insgesamt 30 Jahre als Mitglied des Vorstands gewirkt hat.



Der Club erreichte durch sein besonderes Engagement in bio-dynamischer Platzbearbeitung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsaspekten die Bronze-Zertifizierung im Qualifizierungsverfahren "Golf & Natur" des deutschen Golf Verbandes und bewirbt sich dieses Jahr für Qualifizierung in Silber zu allen technischen Spielgegebenheiten des Platzes. Der Golfclub bestand auch die in mehrjährigem Rhythmus erfolgende Prüfung des DGV im Platzrating. Der Kurzplatz, ein 6-Loch Par 3 Kurs wurde eingeweiht und wird dieses Jahr der Öffentlichkeit für eine erste Gewöhnung an das Spiel zugänglich gemacht.



145 Turniere wurden für die Mitglieder für alle unterschiedlichen Handicapklassen organisiert, mit einer durchschnittlichen Teilnahme von 48 Spielern je Turnier. Darunter war die "Deutsche Ärzte Golfmeisterschaft", die Golfwoche im August, viele Gesellschaftsturniere und das jährliche Matchplay der Herren, die Clubmeisterschaft im Viererspiel und der Damen, Herren und Senioren. 70 neue Mitglieder fanden den Weg in den Club und haben sich zu der günstigen Einstiegsvariante einer Einsteigermitgliedschaft mit Golfausbildung über 2 Jahre entschieden.



Die Investitionen in platzverbessernde Infrastruktur Maßnahmen wurden im abgelaufenen Jahr abgeschlossen. Das Greenkeeping konzentriert sich mit einem Helferteam jetzt auf platzpflegerische Aktivitäten. Ein Ausschuss zur Mitgliedergewinnung entwickelt unterschiedlichste Programme für einen Erfolg in dieser Aufgabe. Der Golfclub geht auch in diesem Jahr mit 5 Mannschaften in die Turniersaison des DGV/BGV. Im letzten Jahr waren 2 Mannschaften mit Aufstiegen in die nächst höhere Ligaklasse erfolgreich.



In Zusammenarbeit mit der Galeristin Elisabeth Hirnickel und der Werbeagentur Mikado-Ulli Schätzle führt der Golfclub in diesem Jahr, beginnend am 21. April 2018, die bereits bekannte zweit-jährliche Reihe an Kunstausstellungen fort. In diesem Jahr ist es eine Ausstellung unter dem Motto "Black & White" - Kunst von über 50 namhaften internationalen Künstlern. Darunter Miró, Hundertwasser, Dalí, Nolde, Chagall, Picasso, R.Vogelsinger, H.Janssen und vielen anderen.



Abschließend wurde der Antrag eines Mitglieds auf die Erlaubnis zur Mitführen von Hunden während der Golfrunde gestellt. Der Golfclub würde damit zu den Clubs der Region und zu den 58 Prozent der zum DGV gehörenden Golfclubs aufschließen. Der Vorstand schlug vor, die Genehmigung zunächst testweise zu gewähren, um auch die zu dem Thema nachdenklich stehenden Mitglieder zu gewinnen. Nach ausführlicher Diskussion wurde der Antrag von der Mehrzahl der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder angenommen und genehmigt.



Franz-Josef Schäfer nahm die Versammlung zum Anlass alle Mitgliedern mit 25-, 40- und 50-jähriger Mitgliedschaft zu ehren, der Verstorbenen zu gedenken, den freiwilligen Helfern mit über 1500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit und den dem Club wohlgesinnten Spendern ob Einzelmitglieder oder Firmen zu danken. So sind zum Beispiel die Bad Kissinger Stadtwerke unter dem Motto "So grün wie der Rasen - so grün auch unsere Energie".