Janusz Duda übernimmt den Taktstock

Michael Schmitt, einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden informierte bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Haard über den Dirigentenwechsel. Da der bisherige Dirigent Horst Hillenbrand seine Tätigkeit im Musikverein beenden wird, ist man auf der Suche nach einen Nachfolger mit Janusz Duda fündig geworden. Schmitt zeigte sich überzeugt, dass man mit Janusz Duda einen überaus qualifizierten Leiter für die Kapelle gefunden habe, der zukünftig in beiden Stilrichtungen Bigband und Blasmusik die musikalische Verantwortung übernehmen werde. Er freue sich noch auf eine gute Zusammenarbeit mit Horst Hillenbrand bis Ende Juni und dankte ihm für sein jahrelanges Engagement im Verein.



Im Besonderen freute sich Schmitt, dass Birgit Döhler, Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes der Einladung gefolgt ist. Sie ehrte die aktiven Mitglieder Ronja Krakofsky und Christina Virnekäs mit der bronzenen Ehrennadel des Verbandes für ihr zehnjähriges Engagement.



Vorsitzender Julian Arnold berichtete der Versammlung über die vielfältigen Vereinsaktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr. So beteiligte sich der Musikverein an der Maibaumaufstellung, organisierte mit der Feuerwehr einen Beitrag zum Ferienprogramm der Gemeinde und unterstützte am 1. Advent eine Benefizaktion zugunsten der Regenbogenstation in Würzburg. Auch die zweitägige Sommerparty hatte großen Zuspruch und kann als voller Erfolg gewertet werden. Hier bedankte sich Arnold bei allen Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung und gab bereits erste Informationen für das diesjährige "Music & more" am 8. und 9. September bekannt.



39 öffentliche Auftritte hatten die Musikanten im vergangenen Jahr, berichtete Vorsitzender Michael Schmitt. Er hole sich stets Rückmeldungen vom Veranstalter und Publikum zu den musikalischen Darbietungen und bekomme hier nur Lob und Anerkennung. Er sei dankbar für das gezeigte Engagement aller 25 Musikanten. Trotzdem wünsche er sich künftig eine bessere Probenbeteiligung. Auch mit der Seniorenband habe man eine Stütze im Verein, die viele Auftritte in Eigenregie übernimmt und sich großer Beliebtheit erfreut.



Sehr erfreulich verlief die Werbung von jungen Nachwuchsmusikanten. So begannen im September fünf Kinder eine Instrumentenausbildung in Kooperation mit der Musikschule Münnerstadt im eigenen Proberaum in Haard.